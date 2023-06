Bonne chance pour acheter un Pixel Fold

Dépenser près de 2 000 $ sur un téléphone, en particulier une version de première génération, m’apporte pas mal d’anxiété, même en tant que personne qui travaille dans l’industrie depuis plus d’une décennie et qui aime plonger dans les nouveautés les plus récentes. C’est juste une énorme somme d’argent. Laisser tomber 1 000 $ sur un téléphone était déjà un gros problème, mais maintenant nous doublons presque cela pour entrer dans les pliables, comme le nouveau Pixel Fold de Google.

Angoisse prise en compte, il semble bien que beaucoup d’entre vous n’aient pas hésité à précommander le premier pliable made by Google. J’avais peur de le faire et je ne l’ai pas fait, mais plus je regarde l’appareil, plus je suis tenté. Au fur et à mesure que la tentation grandissait, je continue à me diriger vers le Google Store pour voir si mes doigts ont le courage d’appuyer sur la gâchette. Lorsque je me suis arrêté là-bas cette semaine pour soumettre mon portefeuille à un autre test de résistance, j’ai remarqué que vous ne pouvez vraiment plus précommander et que mes chances de jeter 1 800 $ sont pratiquement épuisées pour le moment.

Les précommandes pour le Pixel Fold sont ouvertes depuis Google I/O il y a quelques semaines et le plus tôt vous pouvez obtenir un modèle déverrouillé dans Obsidian sans transporteur entre les deux est bien en juillet. Le modèle de 256 Go a une période de livraison estimée du 7 au 13 juillet. Si vous deviez essayer d’acheter la version Obsidian de 512 Go, les dates s’affichent désormais du 23 au 31 août (!). Le modèle Porcelain, qui n’est livré qu’avec 256 Go de stockage, est complètement en rupture de stock et il y a une liste d’attente.

Si vous suivez la route Google Fi, vous obtiendrez la même disponibilité via le Google Store. Si vous êtes passé par la boutique Google Fi, vous aurez peut-être plus de chance. Pour autant que je sache, ils ne montrent pas actuellement d’estimations pour la livraison. Cependant, ils n’ont également que le modèle Obsidian et peuvent en détenir pour les clients Fi. À l’heure actuelle, personne d’autre ne vend le Pixel Fold.

En parlant de transporteurs, ils ouvriront bientôt leurs propres précommandes. Nous savons avec certitude que Verizon commencera à les prendre le 20 juin, avec des plans de livraison d’ici le 27 juin pour correspondre à la date de sortie de Google. Pour AT&T et T-Mobile, ils se sont tous deux engagés à vendre l’appareil à un moment donné de l’été.

Donc, si vous vouliez un Pixel Fold déverrouillé directement de Google, vous n’avez pas de chance à moins que cela ne vous dérange pas d’attendre un moment. Votre meilleur pari maintenant pour avoir un jour de lancement Fold around sera de passer par un transporteur.

Vous avez de l’argent à dépenser, hein ?