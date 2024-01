“Bonne chance”: – Les Bills sont impatients de disputer le match à domicile des séries éliminatoires contre les Chiefs

ORCHARD PARK, NY — Dans ce qui est devenu une rivalité historique entre les Chiefs de Kansas City et les Buffalo Bills, une équipe des Chiefs dirigée par Patrick Mahomes jouera pour la première fois au Highmark Stadium en séries éliminatoires.

Les Chiefs sont venus à Orchard Park lors de la saison régulière 2020, mais ce match s’est joué sans fans dans les tribunes à cause du COVID-19. Depuis que Mahomes et le quart-arrière Josh Allen ont commencé les matchs, les Chiefs et les Bills se sont rencontrés six fois, dont cinq à Kansas City.

L’opportunité d’accueillir enfin Mahomes en séries éliminatoires et de disputer ce match de division à domicile n’est pas perdue pour les Bills.

“[Mahomes has] je n’y suis allé qu’une seule fois. Donc, il n’est jamais venu ici. C’est aussi simple que cela”, a déclaré le plaqueur gauche Dion Dawkins. “Pat n’est jamais allé au stade des Bills au complet. … L’environnement sera différent et cela ne veut pas dire qu’il est en notre faveur, mais le stade est en notre faveur. Le stade, c’est nous. Cela nous aide. Je me fiche de ce que personne ne dit. C’est le sentiment le plus dingue que j’ai jamais ressenti. Nous disputerons deux matchs consécutifs de séries éliminatoires à domicile. Allez maintenant, comme si on pouvait partir et aller manger des ailes. C’est cool. Alors bonne chance.”

Les Bills ont battu les Chiefs 20-17 à Arrowhead le mois dernier dans un match qui a marqué le début de leur séquence de six victoires consécutives. Kansas City a remporté les deux rencontres éliminatoires depuis 2020 – le match de championnat de l’AFC 2020 et la ronde de division 2021 – tandis que Buffalo a remporté trois des quatre matchs de saison régulière au cours de cette période.

Bien que la saison 2022 des Bills se soit terminée par une défaite à domicile en séries éliminatoires contre les Bengals de Cincinnati, ils ont historiquement connu un succès significatif lors des matchs éliminatoires à domicile avec une fiche de 14-2 depuis 1970, le meilleur de la ligue parmi les équipes avec un minimum de cinq matchs à domicile au cours de la saison. ce temps.

Les Bills se préparent pour ce match au milieu d’une deuxième tempête de neige à effet de lac qui frappe la région de Buffalo en une semaine, mais ont maintenu un programme d’entraînement normal une courte semaine après que le match de la ronde wild-card contre les Steelers ait été repoussé. . L’équipe demande déjà aux partisans d’aider à déneiger le stade vendredi pour une deuxième semaine consécutive.

“C’est bien d’avoir les fans derrière vous. Je pense que de petites nuances, comme ne pas avoir à utiliser des cadences silencieuses, sont toujours un plus”, a déclaré le centre Mitch Morse, un ancien joueur des Chiefs. “Je pense que, surtout avec une semaine aussi courte que celle que nous avons eue, c’est vraiment agréable d’avoir cet avantage du terrain. Mais nous savons aussi qu’en séries éliminatoires, les équipes qui ont réussi jusqu’ici sont habituées à l’adversité et aux situations adverses.”

Ce match fera de Mahomes et Allen la quatrième paire de quarts à se rencontrer au moins trois fois en séries éliminatoires au cours de leurs sept premières saisons. Jeudi, les Chiefs sont outsiders à trois points, selon ESPN BET, la deuxième fois dans la carrière de Mahomes en séries éliminatoires qu’il est outsider, rejoignant le Super Bowl de l’année dernière.

Avec une victoire, cela marquerait la deuxième participation d’Allen au match de championnat de l’AFC et la sixième de Mahomes.

“Ils ont été au sommet de la montagne. Ils savent ce qu’il faut pour y arriver. Nous ne l’avons pas encore fait”, a déclaré Allen. “Encore une fois, en tant que compétiteur, en tant que joueur, se retrouver dans une situation comme celle-ci est quelque chose dont vous rêvez. Je sais que les gars de cette équipe attendent ce moment depuis longtemps. Penser au chemin parcouru, même d’il y a sept ou huit semaines jusqu’au moment où nous en sommes aujourd’hui, avoir l’opportunité d’organiser un match contre eux — ils ont remporté deux championnats au cours des deux dernières années — on ne peut s’empêcher d’être enthousiasmé par cela. »