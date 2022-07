Bonne chance Jerry : Est-ce que la pêche à la traîne sur les réseaux sociaux affecte Janhvi Kapoor ? L’actrice RÉVÈLE [Exclusive]

Janhvi Kapoor est l’une des célébrités les plus actives sur les réseaux sociaux. Elle continue de partager des photos incroyables d’elle, et l’avatar glamour de l’actrice attire l’attention de tout le monde. Il y a quelques semaines, Janhvi a enfilé une tenue à décolleté plongeant et à fente haute pour une cérémonie de remise de prix, et elle a été brutalement critiquée pour l’avoir portée. Alors que Janhvi avait l’air absolument magnifique dans la tenue, les trolls avaient juste des choses désagréables à commenter à ce sujet. Récemment, BollywoodLife a interagi avec Janhvi et lui a parlé des trolls des médias sociaux.

Lorsque nous avons demandé à Janhvi si elle prêtait attention aux médias sociaux à propos de ses tenues, l’actrice a répondu fermement : “Non”. Alors, tous les internautes, qui veulent juste troller Janhvi, voici une réponse pour vous, l’actrice n’est pas affectée par le trolling et elle n’y prête pas attention.

Janhvi a commencé son voyage à Bollywood avec Dhadak. Plus tard, elle a été vue dans Ghost Stories, Gunjan Saxena: The Kargil Girl (sortie OTT sur Netflix) et Roohi. L’actrice a de nombreux films intéressants alignés comme Good Luck Jerry, Mili, Mr and Mrs Mahi et Bawaal.

Roohi est sorti sur les grands écrans en 2021, et bien que ce ne soit pas un succès, il avait reçu une réponse moyenne au box-office. Eh bien, la prochaine sortie de Janhvi est Good Luck Jerry. Le film devrait sortir sur Disney + Hotstar le 29 juillet 2022. La bande-annonce du film est sortie il y a quelques jours et a reçu une réponse fantastique.

Bien qu’il n’y ait pas de mise à jour sur la date de sortie de Mili, M. et Mme Mahi devraient sortir sur les grands écrans en octobre de cette année. Janhvi est actuellement occupé par le tournage de Bawaal de Nitesh Tiwari, qui met également en vedette Varun Dhawan dans le rôle principal.

Récemment, Janhvi a partagé quelques photos des tournages de Bawaal, et a sous-titré le message comme suit : “entre les deux, c’est confortable, mais VD pose toujours #bawaal”.