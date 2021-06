« Bonne chance aujourd’hui, Allemagne »: le mannequin Heidi Klum laisse très peu de place à l’imagination alors qu’elle encourage la nation dans un petit haut de football

Dans une annonce qui n’était peut-être pas entièrement destinée à mettre l’accent sur Die Mannschaft, Klum, la peau nue, a profité des heures précédant le coup d’envoi à Munich pour poser pour les caméras dans une tenue étriquée et accrocheuse.

La tenue de l’aventurière de 48 ans comprenait une chemise à domicile coupée en Allemagne, dessinée pour donner aux téléspectateurs un œil alors qu’elle levait deux pouces dans ce qui ressemblait à un cadre rural.

L’Allemagne est sans doute le groupe le plus difficile du tournoi, affrontant les détenteurs de la Coupe du monde et les anciens vainqueurs de l’Euro, la France, lors de leur match d’ouverture avant une confrontation avec les chevaux noirs de Hongrie et un match potentiellement épique contre Cristiano Ronaldo et le Portugal.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Heidi Klum (@heidiklum)

L’entraîneur Joachim Low a besoin de toute l’aide possible pour naviguer dans le groupe ultra-difficile de son tournoi final en charge de l’équipe, bien qu’il n’ait peut-être pas compté sur la prise de risque de la personnalité de la télévision pour revêtir les célèbres couleurs blanc et noir de son pays. .

Klum a déjà été aperçue dans une chemise allemande légèrement moins révélatrice, prise par des photographes dans une chemise qui couvrait l’intégralité de sa poitrine lors de la Coupe du monde 2018.

Elle a également été aperçue en train de regarder ses enfants jouer au football avec son ex-mari – le chanteur britannique Seal, vendu à plusieurs millions de dollars.

L’ancienne étourdissante de Victoria’s Secret, qui semblait avoir désactivé les commentaires sur la publication sur son compte Instagram de plus de huit millions de personnes, aurait peut-être eu l’intention d’attirer l’attention sur sa propre apparition à la télévision une fois le jeu terminé.

Le concours de téléréalité « L’Amérique a du talent », que Klum co-anime aux côtés de présentateurs dont la mannequin et actrice Sofia Vergara, devait être projeté peu de temps après la fin du match.

Pour marquer l’occasion, Klum s’est représentée en train de danser sur une scène dans une robe noir et blanc qui montrait ses longues jambes alors qu’elle effectuait un mouvement de lasso dans une paire de talons hauts blancs.

Les fans de football qui n’étaient pas épris du spectacle étaient prêts à être témoins de leur propre abondance de talent sous la forme des deux équipes qui ont marqué le plus de buts dans l’histoire de l’Euro en se battant dès le stade le plus précoce possible de la finale de cette année.

Habituellement, ne se rencontrant que dans les dernières étapes des tournois majeurs, l’Allemagne et la France ont eu le rare confort de savoir que la défaite ne représenterait qu’un revers précoce plutôt qu’un coup de grâce dans leur quête de gloire.

La France est le favori des bookmakers pour remporter le trophée cette année, mais l’Allemagne, triple vainqueur, ne peut jamais être écartée, avec une multitude de stars parmi les meilleures des ligues européennes.