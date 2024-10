Bonne chance à vous ! Black Emperor : No Title Au 13 février 2024, 28 340 Dead Review – puissamment brillant | Musique

Edepuis leur première apparition, complètement formés, avec l’éblouissant F♯ LA♯ ∞Godspeed You! Black Emperor a été à son apogée en embellissant des paysages sonores post-rock apocalyptiques avec des éclairs incongrus de vulnérabilité et de beauté. Il n’est donc peut-être pas très surprenant que leur premier album en trois ans les voie devenir l’un des rares groupes occidentaux à sortir une musique faisant explicitement référence à la catastrophe humanitaire à Gaza, depuis le titre brutal de l’album jusqu’à la référence dans le communiqué de presse à « chaque jour un nouveau crime de guerre, chaque jour une fleur éclot ».

Musicalement, c’est leur set le plus fort depuis 2002. Yanqui UXOles trois chansons qui passent la barre des 10 minutes particulièrement émouvantes. Raindrops Cast in Lead se construit lentement via un motif répétitif sur une guitare déformée, avant qu’un doux intermède ne précède un point culminant hurlant qui est bien plus Sturm que Drang. L’album plus proche Grey Rubble – Green Shoots se termine de manière plus contemplative, avec le violon de Sophie Trudeau au premier plan, le groupe prenant du recul par rapport au gouffre. Audacieux, courageux et brillant.