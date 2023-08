« Bonne chance à Neeraj » : le Pakistanais Arshad Nadeem avant la finale des Championnats du monde d’athlétisme 2023

La star pakistanaise du lanceur de javelot Arshad Nadeem a salué la performance de l’Indien Neeraj Chopra lors des Championnats du monde d’athlétisme 2023 en cours et lui a souhaité bonne chance avant la finale.

« Bonne chance à Neeraj. Neeraj bhai, Aap bhi achcha karein, Hum bhi achcha karein. Aapka naam hai world me, hamara bhi naam aye » (Neeraj frère, tu te débrouilles bien aussi, et moi aussi je le fais bien. Tu as un nom dans le monde. J’espère que j’aurai aussi mon nom dans le monde), a déclaré Arshad à Sportstar. .

Nadeem, qui vient de sortir d’une blessure au genou d’un an, a propulsé son record de la saison à 86,79 m pour réserver sa place en finale après Neeraj Chopra dans le championnat en cours à Budapest.

L’athlète vedette indien, qui a dépassé la barre des qualifications, a assuré sa place en finale avec un lancer massif de 88,7 m. Les deux joueurs se sont également qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 en dépassant le record de qualification.

Nadeem a posté une photo sur Instagram et a exprimé sa camaraderie envers Neeraj peu après le match et a déclaré qu’il souhaitait que Chopra se comporte bien en finale. Il semblait également confiant quant à la réalisation du grand exploit de la finale de dimanche.

« Mon combat est contre moi-même uniquement. J’ai fait 90,18 m aux Jeux du Commonwealth l’année dernière et je veux faire mieux que ça ici. Mon corps se sent bien. Inshallah, final me maza ayega », a ajouté Arshad.

Les chemins des deux joueurs se sont croisés à plusieurs reprises au cours du jeu. Nadeem a remporté l’or aux Jeux du Commonwealth à Birmingham l’année dernière avec un énorme lancer de 90,18 m, le meilleur de tous les Sud-Asiatiques dans ce sport.

Avec l’arrivée de Manu et Kishore, Chopra India compte désormais 3 joueurs en finale. Il sera très intéressant de surveiller la finale à 12 dimanche, dominée par les Asiatiques.