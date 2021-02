Les célébrations du Nouvel An lunaire 2021 ont débuté et c’est maintenant officiellement l’année du Buffle. C’est l’une des plus grandes célébrations annuelles du monde avec environ un cinquième de l’humanité prenant part aux festivités.

Bien que la pandémie ait fermé des temples et considérablement limité les voyages et les réunions de famille, de nombreuses célébrations traditionnelles se déroulent à travers l’Asie et au-delà, bien que de manière un peu plus modérée.

Partout en Asie et au-delà, il y a encore des spectacles de lumière pour éloigner les mauvais esprits, des défilés et des chars spectaculaires. Les familles chinoises se sont réunies pour le « dîner de retrouvailles » le plus important de l’année avec des plats traditionnels comme les galettes de riz et les boulettes.

À Sydney, en Australie, de grandes lanternes éclairaient la zone portuaire de la ville. Les habitants de la région disent espérer que l’Année du boeuf apportera le contrôle du coronavirus et des liens plus étroits entre les gens.

Pendant ce temps, dans la ville chinoise de New York, il y a nettement moins de spectacle que les années précédentes. Les trottoirs vides et les vitrines fermées soulignent à quel point les communautés de Chinatown ont été durement touchées à travers les États-Unis.