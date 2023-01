Bonne année de la part de World Soccer Talk

Alors que nous clôturons 2022 et que nous nous tournons vers 2023, tout le monde ici à World Soccer Talk aimerait vous souhaiter, à vous et aux vôtres, une très bonne année !

Nous vous remercions de nous avoir fait confiance pour vos actualités, calendriers et analyses de football en 2022 – et quelle année ce fut ! En commençant par nous-mêmes, nous avons dévoilé un nouveau design au printemps dernier, avec un site Web totalement remanié.

Et le calendrier du football était rempli de grands moments. Le Real Madrid a été couronné vainqueur de l’UEFA Champions League et a également remporté la Liga, avec Manchester City, le Bayern Munich, le PSG et l’AC Milan qui ont également remporté la gloire de la ligue nationale en Europe.

Aux États-Unis, LAFC a triomphé en remportant sa première Coupe MLS, le San Antonio FC, le Tormenta FC et les Michigan Stars remportant les honneurs dans leurs ligues respectives. L’Orlando City SC a remporté sa toute première Coupe de l’US Open en battant la République de Sacramento de l’USL en finale devant un public local en Floride. Et les Sounders de Seattle sont devenus la première équipe américaine en plus de 20 ans à remporter la Ligue des champions de la CONCACAF.

Le titre du calendrier international était bien sûr la Coupe du Monde de la FIFA, où les hommes des États-Unis sont revenus après avoir échoué à se qualifier en 2018. Le tournoi au Qatar a été marqué par la controverse, la tragédie, des matchs passionnants et, à la fin, la gloire pour Leo Messi. et l’Argentine.

Et 2023 apportera sûrement des moments plus excitants. La Coupe du Monde Féminine de la FIFA débutera le 20 juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande, et la NWSL lancera un nouveau format avec la Challenge Cup qui se déroulera tout au long de la saison régulière. Les saisons des clubs européens et les compétitions continentales se termineront au printemps, alors que la MLS revient avec un nouveau contrat de streaming majeur avec Apple TV et la toute nouvelle Coupe des Ligues qui opposera toutes les équipes de la MLS et de la Liga MX cet été. La Gold Cup de la CONCACAF sera également de retour pour couronner un champion nord-américain.

Une fois de plus, nous vous remercions d’avoir fait de World Soccer Talk votre destination pour tout ce qui concerne le football, et vous souhaitons une nouvelle année remplie de joie, de prospérité et d’un grand football !