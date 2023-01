Bonne année à votre budget : services de streaming que vous pouvez annuler en janvier

Alors que 2023 démarre, vous vous demandez peut-être ce qui est prévu pour le streaming TV en janvier. Les amateurs de sport peut attendre avec impatience les séries éliminatoires de la NFL. Les abonnés de Netflix peuvent se livrer à Kaleidoscope, une nouvelle histoire de braquage ambitieuse qui permet aux téléspectateurs de regarder des épisodes dans différents ordres. Mais l’une des plus grosses sorties de ce mois-ci vient de HBO Max avec Le dernier d’entre nous. Une adaptation du jeu vidéo populaire, l’émission met en vedette Pedro Pascal dans le rôle de Joel et Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie et sera diffusée en 4K. Comme The White Lotus, c’est probablement celui que vous ne voulez pas manquer chaque semaine.

En janvier, vous pouvez également renforcer votre service de diffusion en continu budget. Disney Plus coûte maintenant 11 $ par mois pour la version sans publicité, et d’autres services comme Hulu ont également augmenté leurs prix mensuels. Pour vous aider à gérer votre budget, rotation — ou barattage — vos services est une bonne idée.

Cela signifie que vous vous abonnez pour une période définie, annulez, choisissez un service différent, puis réabonnez-vous, en gardant vos services préférés en rotation. Choisissez un ou deux services de streaming indispensables pour l’année et traitez les plates-formes supplémentaires comme des modules complémentaires saisonniers. L’avantage est que vous économisez de l’argent lorsque Netflix, Disney Plus, HBO Max et d’autres n’ont pas les films et les émissions que vous souhaitez regarder à un moment donné. N’oubliez pas de désactiver le renouvellement automatique de vos abonnements mensuels. Cette méthode n’est peut-être pas idéale si vous partagez des comptes avec quelqu’un en dehors de votre foyer, mais si vous pouvez vous en sortir avec vos copains de streaming, allez-y.

Voici mes suggestions sur les streamers à conserver ou à annuler pour janvier en fonction des nouvelles émissions de télévision et des films arrivant sur chaque plateforme. Bien sûr, vos goûts peuvent être différents, mais si rien d’autre, je vous exhorte à au moins envisager le concept de rotation pour économiser de l’argent.

Rotation du service de streaming pour janvier 2023 Garder Annuler HBO Max X Starz X Netflix X Disney+ X X Hulu X Paramount Plus X Première vidéo X Paon X Apple TV Plus X

Conservez vos abonnements à Netflix, HBO Max en janvier



HBO Max: Pourquoi débourser les 10 $ ou 15 $ ce mois-ci ? The Last of Us sera présenté le 15 janvier à 21 h HE. Vous pouvez également continuer à regarder la saison 4 de Doom Patrol ou jeter un coup d’œil à la série animée Velma de Mindy Kaling le 12 janvier.

Netflix: Il s’agit de nouveautés ce mois-ci, et plusieurs titres semblent intéressants. Voici une liste des sorties de janvier sur Netflix :

Kaléidoscope (1er janvier)

Madoff : Le Monstre de Wall Street (4 janvier)

Ginny & Georgia saison 2 (5 janvier)

Mars One (5 janvier)

The Pale Blue Eye avec Christian Bale (6 janvier)

The Walking Dead saison 11, dernier épisode de la série (6 janvier)

Vikings: Valhalla saison 2 (12 janvier)

Biopic Dog Gone avec Rob Lowe (13 janvier)

Sky Rojo saison 3 (13 janvier)

That ’90s Show, la suite de That ’70s show (19 janvier)

Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre saison 1, basé sur le manga d’horreur (19 janvier)

Bling Empire: New York (20 janvier)

Minions : L’Ascension de Gru (23 janvier)

Lockwood & Co. saison 1 (27 janvier)

You People avec Eddie Murphy (27 janvier)

Netflix



Hulu: plusieurs émissions comme Abbott Elementary sont de retour après une pause de vacances ce mois-ci, vous voudrez peut-être garder Hulu. Voici les nouveautés : Fantasy Island saison 2 (3 janvier), la série animée Koala Man avec Hugh Jackman (9 janvier), The Drop (13 janvier), How I Met Your Father saison 2 (24 janvier) et The 1619 Première du projet (26 janvier).

Première vidéo: Étant donné que ce service est probablement inclus dans votre abonnement Prime, vous devez continuer à diffuser ce qui est disponible. Parmi les nouveautés figurent Jurassic World Dominion (6 janvier), Hunters saison 2 (13 janvier) et Shotgun Wedding avec Jennifer Lopez, Josh Duhamel et Jennifer Coolidge (27 janvier).

Disney+: Disney Plus a gagné les deux positions sur la liste de maintien/annulation ce mois-ci. Sa nouvelle version la plus chaude est Star Wars: The Bad Batch saison 2 (4 janvier). La série comptera 16 épisodes qui seront diffusés en mars. Willow diffuse sa finale ce mois-ci, vous pouvez donc vous gaver de l’émission si vous le souhaitez. Si vous n’êtes fan d’aucune des séries, annulez Disney Plus pour janvier ou après la fin de Willow.

Lucasfilm/Walt Disney Studios



Ignorez ces services de streaming en janvier si rien n’attire votre attention

Apple TV Plus: Toujours pas de Ted Lasso pour le moment, vous pouvez donc annuler ou regarder la première de la saison 4 de Servant le 13 janvier ou consulter Truth be Told le 20 janvier.

Paon: Quoi de neuf? La diffusion des Golden Globes le 10 janvier et la première de la saison 1 des traîtres le 12 janvier. Poker Face, une émission mystère de la semaine de Rian Johnson, fait ses débuts le 26 janvier et met en vedette Natasha Lyonne. Mais vous pouvez attendre et vous gaver des 10 épisodes de celui-ci fin mars ou début avril.

Paramount Plus: Outre le sport, vous pouvez diffuser la saison 2 de Mayor of Kingstown le 15 janvier ou Teen Wolf: The Movie le 26 janvier. Si aucun de ces contenus ne vous convient, annulez Paramount Plus.

Starz: Bien que la saison 2 de BMF débute le 6 janvier, vous pouvez attendre jusqu’en mars pour vous inscrire à Starz lorsque Power Book II : Ghost reviendra sur la plateforme.

Vous pouvez économiser le plus d’argent en attendant

Si vous n’obtenez pas systématiquement FOMO, un itinéraire astucieux consiste à attendre que la majeure partie ou tous les épisodes de votre série préférée atterrissent sur une plate-forme. De cette façon, plutôt que de payer un service pendant deux ou trois mois pour couvrir les six à dix semaines d’une émission, vous pouvez tout rattraper en vous abonnant pendant un mois. Et puis répétez le cycle à nouveau.

Par exemple, il y a 16 épisodes de Star Wars : The Bad Batch cette saison sur Disney Plus. Les deux derniers épisodes seront diffusés le 29 mars, donc les 16 seront disponibles en streaming à ce moment-là. Bien qu’il soit diffusé le 4 janvier et se poursuive jusqu’en mars, pourquoi payer trois mois alors que vous pouvez attendre de le regarder en entier à tout moment en mars ou avril ? Le même système peut s’appliquer aux neuf épisodes de The Last of Us sur HBO Max ou Peacock’s Poker Face.

Walt Disney Studios/Lucasfilm



Considérez combien vous payez par mois pour chaque service de streaming et faites le calcul. Netflix coûte de 7 $ à 20 $, Disney Plus coûte entre 2 $ et 11 $ selon les forfaits, HBO Max coûte 10 $ ou 15 $, Hulu commence à 8 $ et Starz coûte 9 $. Les autres ont un taux de base de 5 $ par mois. Si vous décidez de désabonner, définissez-vous un rappel de calendrier pour vous avertir lorsqu’il est temps de vous réabonner ou d’annuler. Nous vous verrons en février pour un autre aperçu du streaming.