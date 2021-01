L’année 2021 est arrivée et avec la nouvelle année vient de nouveaux départs, de nouveaux départs et de nouveaux espoirs pour un avenir meilleur. Il y a les promesses et les résolutions bien intentionnées que les gens se font. Alors que nous espérons être plus gentils et résolus à être meilleurs, nous souhaitons également que notre être cher fasse de même.

Pendant ce temps, si vous vous demandez quelle est la meilleure façon d’envoyer des vœux de Nouvel An à vos amis et à votre famille, nous avons rassemblé ici quelques-uns des meilleurs vœux à envoyer à vos proches et à vos proches le soir du Nouvel An.

Voici les voeux de bonne année 2021 que vous pouvez envoyer à vos proches:

● Avec la nouvelle année à l’horizon, je souhaite que vous l’acceptiez avec un cœur ouvert et que vous avanciez avec foi, espérance et courage. Bonne année!

● Le nouveau est l’année, le nouveau sont les espoirs, le nouveau est la résolution, le nouveau sont les esprits et le nouveau sont mes vœux chaleureux rien que pour vous. Bonne année 2021 prometteuse et épanouissante

● Alors que vous poursuivez vos espoirs et vos rêves, puisse cette année vous apporter beaucoup de succès et que votre voyage soit merveilleux. Bonne année 2021

● Demain, c’est la première page blanche d’un livre de 365 pages. Écrivez-en un bon!

● Je vous souhaite à vous et à votre santé et prospérité pour la nouvelle année. Nouvel An 2021

Happ New Year 2021 SMS, voeux pour votre famille et vos amis:

● Il est temps d’oublier le passé et de célébrer un nouveau départ. Bonne année.

● Lâchez le passé derrière vous. Juste devant, se trouve un nouveau départ. Faites-en une expérience mémorable. Bonne année.

● Accueillons chaleureusement l’année qui commence une nouvelle, chérissons chaque moment que l’année va contempler, alors réunissons-nous et célébrons un début de bonne année pour la nouvelle année.

● Peu importe si chaque coucher de soleil est un jour de notre vie, mais chaque lever de soleil nous donne un autre jour à espérer! Je souhaite que de nouveaux espoirs fassent toujours partie de votre vie. Bonne année.

● En comptant mes bénédictions et en vous souhaitant plus. J’espère que vous apprécierez la nouvelle année en magasin. Bonne année, mon cher ami!

Bonne année 2021 Shayari:

● Jo Beetna Tha Wo Beet Gaya, Aane Wala Naya Saal Hai.

● Humne To Kar Diya Advance Mein Wish, Kya Apko Hamara Khayal Hai?

● Sooraj nikalta hai poorab kee ou se, naya saal mangalmay ho ham sabakee ou se.

● Naye Varsh ki badhai adaa kijiye, dil kisi ka na toote dua kijiye.

● Payal kee jhankaar ho raste raste, naya saal mangalmay ho hansate hansate.

● Naya saal aaya mubaarak tumhe ho, mile khushiyan raahee na koi sitam ho.