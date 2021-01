Le 2020 terriblement bizarre est enfin derrière nous et nous y voilà, dans l’espoir d’un nouveau départ. Nous ne pouvons qu’espérer que les douze prochains mois seront plus calmes, plus sûrs et plus heureux. Merci d’avoir été avec nous pendant cette longue année qui ressemblait à des montagnes russes, mais nous terminons en beauté.

L’année a été extrêmement chargée, même à cause de l’isolement de nos propres maisons. Avec un travail acharné et de la persévérance, nous avons dépassé le million d’abonnés sur notre chaîne YouTube, même si nous étions sur le point de la fermer après qu’elle ait été détournée.

Nous avons publié plus de 6 100 articles de presse, essayant de filtrer toutes les fuites plausibles et de vous fournir une couverture significative sur tous les teasers et annonces officielles. Nous avons également réussi à produire 160 avis, chacun unique, et notre page Instagram s’est développée au cours de sa deuxième année de vie.

Nous savons que vous avez visité notre site Web pour essayer de mieux comprendre ce qu’est un téléphone et ce qu’est un buste. C’est pourquoi nous avons lancé notre page Offres avec un bouton d’historique des prix très soigné afin que vous ayez l’avantage lorsque vous recherchez des bonnes affaires.

Le test des haut-parleurs a été entièrement repensé, il devrait donc être beaucoup plus pertinent pour un public beaucoup plus large. Nous avons également intégré Binkies – une entreprise qui vous permet de regarder un téléphone sous tous les angles en 3D.

Nous savons que beaucoup de gens ont vécu une année difficile, nous voulons donc simplement vous souhaiter santé, moments heureux et succès dans toutes vos entreprises personnelles et professionnelles. Rappelez-vous, il fait toujours plus sombre avant l’aube, alors voici un avenir meilleur.