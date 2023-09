Bonmatí et Wiegman s’expriment contre Rubiales lors des récompenses de l’UEFA

La star barcelonaise Aitana Bonmatí a envoyé un message de soutien à ses coéquipières espagnoles de la Coupe du monde féminine, dont Jenni Hermoso, après avoir remporté le prix de Joueuse de l’année de l’UEFA jeudi.

Bonmatí, ainsi que la star de la Ligue des champions de Manchester City, Erling Haaland, ont tous deux été nommés Joueur de l’année de l’UEFA lors de la cérémonie de remise des prix de l’UEFA à Monaco. La sélectionneuse anglaise Sarina Wiegman et Pep Guardiola de Manchester City ont été élus entraîneurs féminin et masculin de l’année.

La victoire de l’Espagne à la Coupe du Monde Féminine a été éclipsée par le comportement du président de la fédération espagnole de football, Luis Rubiales, après la victoire de l’Espagne en finale de la Coupe du Monde Féminine, notamment son baiser non sollicité sur Hermoso.

La FIFA a suspendu Rubiales, qui est à la fois président de la fédération espagnole de football et vice-président de l’UEFA, pour au moins 90 jours, le temps d’enquêter sur le baiser qu’il a forcé à Hermoso et sur les conséquences de sa conduite générale lors de la finale à Sydney.

« Ce ne sont pas des moments très bons pour le football espagnol. Nous venons de remporter la Coupe du Monde, mais on n’en parle pas beaucoup, car il se passe des choses et je ne voudrais pas laisser ces choses passer inaperçues », a déclaré Bonmatí au foule à Monaco. « Et je voudrais commenter quelque chose sur ce qui s’est passé. Je pense qu’en tant que société, nous ne devons pas permettre les abus de pouvoir sur le lieu de travail ni les manifestations de manque de respect.

« À toutes les femmes qui ont été victimes de ce qui est arrivé à Jenni, nous sommes à vos côtés. Et j’espère que nous continuerons à travailler pour que cette société s’améliore. »

Bonmatí a inscrit 13 buts, un record dans la compétition, en Ligue des Champions féminine alors que Barcelone, disputant sa quatrième finale de Ligue des Champions en cinq ans, a battu le VfL Wolfsburg 3-2 pour le titre.

Wiegman a également exprimé son soutien à l’équipe d’Espagne, qui a battu son équipe d’Angleterre en finale de la Coupe du monde féminine.

« Nous connaissons tous les problèmes autour de l’équipe espagnole et cela me fait vraiment mal en tant qu’entraîneur, en tant que mère de deux filles, en tant qu’épouse et en tant qu’être humain », a déclaré Wiegman après avoir reçu sa récompense. « Le football s’est énormément développé, mais il reste encore un long chemin à parcourir dans le football féminin et dans la société.

« Je voudrais dédier ce prix à l’équipe espagnole, l’équipe qui a joué dans la Coupe du monde un football si formidable que tout le monde a apprécié. Cette équipe mérite d’être célébrée et mérite d’être écoutée. »

Bonmatí a été choisi pour le prix devant sa coéquipière espagnole Olga Carmona et l’Australien Sam Kerr.

Haaland a été choisi parmi les finalistes Kevin De Bruyne, son coéquipier de City, et Lionel Messi, qui a joué la saison dernière avec le Paris Saint-Germain.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a également commenté le comportement de Rubiales plus tard jeudi, réitérant que l’organisation enquêterait de manière approfondie sur les événements.

« La célébration bien méritée de ces magnifiques champions a été gâchée par ce qui s’est passé après le coup de sifflet final. Et par ce qui s’est passé les jours suivants. » il a écrit sur Instagram.

« Cela n’aurait jamais dû arriver. Mais cela s’est produit et les instances disciplinaires de la FIFA ont immédiatement assumé leurs responsabilités et pris les mesures nécessaires. La procédure disciplinaire poursuivra son cours légitime.

« De notre côté, nous devons continuer à nous concentrer sur la manière de soutenir davantage les femmes et le football féminin à l’avenir, tant sur le terrain qu’en dehors. En défendant les vraies valeurs et en respectant les joueuses en tant que personnes ainsi que pour leurs performances fantastiques. »