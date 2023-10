Bonmatí d’Espagne : le succès « terni » du WWC doit conduire au changement

Aitana Bonmatí a déclaré que le triomphe de l’Espagne à la Coupe du monde féminine avait été « terni », mais a ajouté que la tourmente en aurait valu la peine si les footballeuses voyaient des améliorations dans le jeu.

L’Espagne a battu l’Angleterre en finale à Sydney le 20 août, le milieu de terrain de Barcelone Bonmatí ayant reçu le Ballon d’or, mais le comportement de l’ancien président de la Fédération espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, après le coup de sifflet final, a déclenché des appels au changement.

Rubiales, qui a démissionné de ses fonctions le 10 septembre, fait face à des accusations criminelles pour un baiser non sollicité sur les lèvres de Jenni Hermoso, alors qu’il a également été condamné pour avoir attrapé son entrejambe, serré et embrassé certains joueurs et en avoir porté un autre sur son épaule.

« Le fait que notre Coupe du Monde [success] a été terni, cela en aura valu la peine, si cela sert à apporter des améliorations concrètes », a déclaré Bonmatí, 25 ans, dans un entretien avec La Sexta TV.

« Nous voulons un traitement professionnel et ce qui a été vu n’était pas du tout professionnel. Nous demandions du changement et nous étions très loin d’être un exemple global. Pour ma part, ce furent des moments difficiles, avec nervosité et anxiété. »

Aitana Bonmatí a remporté le Ballon d’Or pour sa contribution au succès de l’Espagne lors de la Coupe du monde féminine l’été dernier. Fran Santiago/Getty Images

Les Espagnoles avaient fait pression pour le changement à la RFEF en septembre 2022, lorsque 15 joueuses se sont rendues indisponibles pour la sélection jusqu’à ce que certaines améliorations soient apportées.

Seuls trois des 145 joueurs sont revenus de leur exil volontaire pour participer à la Coupe du Monde.

Les revendications pour de meilleures conditions pour les femmes ont réapparu quelques minutes après la finale à Sydney en raison du comportement inapproprié de Rubiales.

Après que Rubiales ait initialement refusé de démissionner suite à sa conduite, 81 internationaux espagnols actuels et retraités ont déclaré qu’ils ne joueraient plus pour l’équipe nationale sous sa direction.

Même après sa démission et le limogeage de l’entraîneur-chef Jorge Vilda, les joueurs ont de nouveau exigé que des conditions importantes soient remplies.

« Ils nous ont promis des changements », a ajouté Bonmatí. « Certains d’entre eux ont été créés pour et pendant la Coupe du Monde, mais d’autres non. Nous avions le sentiment qu’à chaque fois que nous recevions une convocation de l’équipe nationale au lieu d’en profiter, nous souffrions. Nous voulions le même traitement professionnel que celui que nous recevons dans notre clubs respectifs. La différence était très grande.

Le mois dernier, les joueuses, dont Bonmatí, qui se sont présentées au sein de l’équipe nationale féminine d’Espagne l’ont fait alors qu’elles étaient menacées d’une amende ou d’une interdiction nationale si elles ne se présentaient pas.

« Nous avons été contraints par la loi d’aller dans un endroit où nous ne voulions pas aller si certains changements ne se produisaient pas. » » dit Bonmati. « Je ne comprends pas qu’il existe une loi qui vous oblige à rejoindre l’équipe nationale si, à un moment donné, vous ne vous sentez pas bien de le faire. »

Les joueuses du football professionnel féminin espagnol ont annulé le mois dernier leur grève après avoir conclu un accord sur le salaire minimum.

Le salaire annuel minimum établi pour cette saison est de 21 000 €, qui pourrait augmenter jusqu’à 23 000 € (22 111 $) en fonction de la croissance des revenus commerciaux de la compétition.

« L’inégalité est évidente », a déclaré Bonmatí. « Nous ne demandons pas à être payés de la même manière que les hommes parce que nous ne pensons pas qu’il soit obligatoire qu’il en soit ainsi, mais nous voulons des conditions égales.

« Parfois, nous allons sur les terrains de football et je me demande ‘comment pouvons-nous jouer ici ?’ Notre intégrité en tant que footballeur est en danger. »

Bonmatí, qui est favorite pour remporter le Ballon d’Or féminin, espère que l’Espagne pourra s’améliorer et refléter l’approche professionnelle mise en œuvre en Angleterre.

« Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir », a déclaré Bonmatí. « Nous avons un excellent exemple, non loin de chez nous, en Angleterre. Essayons de l’imiter et d’en tirer des leçons. »