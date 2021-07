Les chats n’ont généralement pas l’image d’un animal amical, mais les amoureux des félins ont leurs propres raisons de les aimer et on dirait que leur tribu grandit chaque jour qui passe. Qu’est-ce qui explique d’autre la popularité des vidéos virales de chats en ligne ? Les vidéos virales d’autres animaux parlent généralement de leurs pitreries mignonnes ou, dans le cas des animaux domestiques, de leur amour pour le maître. Cependant, en ce qui concerne les chats, vous ne pouvez pas savoir à quoi vous attendre. Maintenant, une vidéo mettant en vedette un regard effrayant et inattendu et une expression faciale d’un félin a attiré l’attention des gens en ligne.

Le clip, qui était à l’origine partagé sous forme de vidéo TikTok, a été repartagé sur Instagram par une page nommée Nextdoor. La vidéo commence avec la caméra montrant la vue depuis le balcon d’un immeuble alors que nous voyons un petit jardin et un parking. La caméra se déplace lentement vers la droite pour capturer de nouvelles vues, mais le paysage des bâtiments de la ville est soudainement interrompu par le regard d’un chat, et ce qui suit est encore plus intéressant. Après avoir établi un contact visuel avec la personne derrière la caméra, le chat ouvre la bouche pour montrer les dents sans même cligner des yeux une seule fois.

« Oh bonjour voisin, je ne t’ai pas vu là-bas », a lu la légende qui a été partagée avec la vidéo.

Depuis qu’elle a été partagée en ligne le 10 juin, la vidéo a reçu plus de 1500 likes ainsi que plusieurs commentaires d’utilisateurs. Alors que certains utilisateurs ont trouvé la vidéo hilarante, pour d’autres, le regard du chat était effrayant. « J’ai sursauté quand j’ai remarqué le chat, même si nous nous concentrions sur l’homme », a écrit un utilisateur dans sa réaction à la vidéo. « C’est hilarant », a commenté un autre.

Pendant ce temps, la section des commentaires a également eu la participation d’amoureux des chats qui ont laissé tomber leurs réactions à leurs animaux préférés.

Quelle est votre réaction à cette vidéo ?

