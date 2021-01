Parler, la toute jeune plateforme de médias sociaux qui a été supprimée ce mois-ci dans le cadre d’une vaste répression de Big Tech, a réapparu en ligne avec un message d’une page promettant de réactiver bientôt son service.

« Bonjour le monde, est-ce que ce truc est allumé? » Le directeur général de Parler, John Matze, a plaisanté dans un message qui est apparu lorsque le site Web de la société a refait surface dimanche, marquant sa première observation depuis sa fermeture il y a une semaine, lorsque Amazon a mis fin à ses services d’hébergement Web.

« Il semble que le moment soit venu de vous rappeler à tous – amoureux et haineux – pourquoi nous avons lancé cette plateforme, » Ajouta Matze. << Nous pensons que la protection de la vie privée est primordiale et que la liberté d'expression est essentielle, en particulier sur les réseaux sociaux. Notre objectif a toujours été de fournir une place publique non partisane où les individus peuvent profiter des deux et exercer leurs droits. Nous résoudrons tout défi qui se présente à nous et prévoyons d'accueillir tous de vous bientôt de retour. Nous ne laisserons pas périr le discours civil. "

La société n’a fourni aucun détail sur ses plans de restauration ou le calendrier de reprise du service. Selon la base de données Internet WHOIS, elle est hébergée par Epik, la même plate-forme qui transporte le trafic serveur pour Gab et 8chan.

Parler n’a pas commenté son nouveau service d’hébergement et Epik a publié le 11 janvier une déclaration disant qu’à partir de ce moment-là, il n’avait pas été contacté par la société de médias sociaux. Dans le même temps, Epik s’est prononcé contre les entreprises de démantèlement comme Parler et leurs utilisateurs.

« Il devient de plus en plus facile de diaboliser quiconque a des croyances différentes sans reconnaître les effets réels et l’impact que cela peut avoir sur la société », a déclaré la société, en visant la décision du géant de la technologie d’abandonner Parler.

Parler’s Matze a déclaré que la société avait été presque simultanément coupée par un large éventail de fournisseurs de services après que certains de ses utilisateurs aient été impliqués dans l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain par des manifestants pour fraude électorale, et que les fournisseurs concurrents avaient refusé de combler le vide. Google et Apple ont tous deux supprimé le Parler de leurs magasins d’applications, tandis qu’Amazon Web Services a interdit à l’entreprise d’utiliser ses serveurs, invoquant son refus de supprimer le contenu menaçant la sécurité publique.

Parler, bien qu’il soit particulièrement favorisé par les conservateurs, n’était pas le seul endroit où les manifestants d’extrême droite ont discuté de leurs plans. Beaucoup ont utilisé des plates-formes grand public, telles que Twitter, Facebook et YouTube – dont aucune n’a été annulée en conséquence.

Matze a dû fuir son domicile et emmener sa famille dans la clandestinité à cause de menaces de mort, et de nombreux utilisateurs de Twitter ont réagi aux informations sur le nouveau service d’hébergement de Parler en appel pour arrêter Epik.

