Bonjour ! La ville australienne de Brisbane accueillera les Jeux olympiques de 2032 après un vote « forcé d’avance »

Les responsables du Comité international olympique (CIO) avaient insisté sur le fait que la décision d’attribuer les Jeux à Brisbane n’était pas une « affaire conclue » même si la ville était le choix préféré de l’organisation et que la candidature n’était essentiellement confrontée à aucune concurrence.

La ville avait simplement besoin que la décision soit ratifiée par les délégués du CIO, ce qui a été confirmé à la suite des déclarations finales de l’équipe de candidature lors d’une réunion à Tokyo avant les Jeux de cet été.

BRISBANE 2032 ÉLU HTE DES JEUX DE LA XXXV OLYMPIADE ! FÉLICITATIONS ! pic.twitter.com/h66C9pHxcG – MÉDIAS DU CIO (@iocmedia) 21 juillet 2021

Le site principal des événements olympiques de Brisbane sera le terrain de cricket de Brisbane réaménagé, communément appelé Gabba. Deux villages d’athlètes sont prévus, l’un à Brisbane et l’autre sur la Gold Coast.

Après la confirmation de l’annonce, le bord de la rivière CBD de Brisbane a éclaté en un feu d’artifice qui avait été prévu avec le résultat déjà dans le sac.

BRISBANE 2032 !!! 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/QiURgpiher – Kate Spilsbury (@katespilsbury) 21 juillet 2021

Dans le but de rationaliser le processus d’appel d’offres et d’éviter des coûts excessifs, le CIO avait cédé à Brisbane les droits de négociation exclusifs en février, laissant des rivaux potentiels tels que Doha au Qatar et Budapest en Hongrie hors de vue.

Les Jeux de Brisbane seront les troisièmes à se dérouler en Australie, après Sydney en 2000 et Melbourne en 1956, et leur coût est estimé à 5 milliards de dollars.

« Mon gouvernement est fier de soutenir cette opportunité pour Brisbane et le sud-est du Queensland », a déclaré le Premier ministre australien Scott Morrison lors de sa plaidoirie par liaison vidéo lors du discours final mercredi.

« Les gouvernements australien et du Queensland financent entièrement les projets d’infrastructure à réaliser en vue des Jeux, veillant à ce qu’ils soient livrés pour Brisbane 2032, mais laissent également un héritage durable. »

C’est officiel! Les Jeux Olympiques retournent en Australie pour #Brisbane2032!Découvrez votre futur hôte des Jeux olympiques ici.#FasterHigherStrongerTogether@AUSOlympicTeampic.twitter.com/CuUvsgCq8s – Jeux olympiques (@Olympiques) 21 juillet 2021

L’événement se dirigera vers la ville de l’est de l’Australie après des éditions à Paris en 2024 et à Los Angeles en 2028.