Bonjour la star de Charlie, Aadar Jain, se fait vacciner, dit «tout le monde doit se faire vacciner» | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur de Bollywood Aadar Jain, qui a fait sa marque avec sa dernière sortie Hello Charlie, s’est fait vacciner et il exhorte tous les Indiens à se faire vacciner pour soutenir les travailleurs de la santé et de première ligne qui ont travaillé sans relâche tout au long de la pandémie.

Expliquant pourquoi la vaccination est importante, Aadar Jain a déclaré: «Nous pouvons tous être des citoyens responsables en nous faisant vacciner. Nos professionnels de la santé travaillent jour après jour pour essayer de nous protéger du virus et maintenant nous pouvons tous faire notre part en protégeant notre santé et se faire vacciner. «

Il a ajouté: «Je remercie tous les guerriers de première ligne, les médecins et le personnel médical pour tous leurs sacrifices et leur dévouement en ces temps difficiles. Je voudrais sincèrement exhorter tout le monde à s’inscrire et à se faire vacciner dès que possible. Cela nous aidera vaincre ce virus et redémarrer notre pays! «

La dernière sortie d’Aadar ‘Hello Charlie, sortie numériquement le 9 avril 2021, a montré que l’acteur partageait une amitié unique avec un gorille qu’il transportait hors de Mumbai. Le film a été dirigé par Pankaj Saraswat et produit par Farhan Akhtar et Excel Entertainment de Ritesh Sidhwani.