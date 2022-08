Bonjour du Rotary du comté de Putnam – Shaw Local

Bonjour lecteurs de registres du comté de Putnam,

En tant que président du Rotary du comté de Putnam cette année, je souhaite vous présenter le PC Rotary 2022-23. Je sais que la plupart d’entre vous se souviennent ou pensent au Rotary tel qu’il était il y a des années… un club d’hommes TOUS composé d’hommes d’affaires de Granville et d’agriculteurs de la région, dont les épouses ne pouvaient pas être membres mais elles pouvaient être «Rotary Ann’s».

Avouons-le, ces femmes ont fait autant de “Service Above Self” que leur mari. Et maintenant, notre Rotary club compte des hommes et des femmes âgés de 30 à 70 ans, de tous les domaines – enseignants, gouvernement, retraités, bibliothécaires, propriétaires d’entreprise, soins de santé, domaine juridique et entreprise agricole.

Qui se souvient du Granville Rotary avec Bruno et Ernie Bucholz, Ray et Nelda Naumann, Jeno et Margaret Bonucchi, Brad et Sharon Acuncius, Jim et Marilyn Hostetter, Bill et Cheri Klein (Adrian), Darrell et Jeanne Alleman et tant d’autres ?

C’est leur service à notre comté qui a fait du Rotary du comté de Putnam ce qu’il est aujourd’hui. Tout comme ils l’étaient il y a plus de 50 ans, nous faisons partie d’une organisation de services internationale qui s’efforce de faire de notre comté un meilleur endroit où vivre, d’envoyer nos enfants à l’école, d’élever des familles, de manger des plats délicieux et de s’amuser.

Bien que les deux dernières années aient été difficiles, nous avons persévéré, tout comme vous tous, et nous en sommes sortis meilleurs, plus forts, plus dévoués et prêts à travailler avec nos écoles, nos villages et toutes les personnes qui composent les plus petits, mais les plus puissants. comté de l’Illinois.

En tant que président cette année, je promets de vous tenir au courant de ce que nous espérons accomplir, de ce que nous faisons et peut-être que certains d’entre vous se joindront à nous en tant que membres ou même en tant que bénévoles pour nos plus grands projets. Nous accueillons tous les nouveaux Rotariens avec une poignée de main, de la nourriture, du plaisir et de l’amitié.

Alors que nous espérons ajouter une “Soirée Trivia ou Bunco” à nos projets de collecte de fonds cette année, si cela ne peut pas encore se produire, nous avons notre dessin 50/50 qui a commencé le mois dernier, Road Apple Bingo à Boggio’s Craft Fair en septembre, nous ramenons notre plus grand et meilleur « Souper dimanche pour les aînés » et bien sûr, il y a tous nos divers projets d’alphabétisation.

Vous pourriez aider en étant un Rotary Reader pour nos jeunes élèves, distribuer les dictionnaires populaires aux élèves de troisième année et peut-être aider à mon grand projet en faisant don d’un nouveau livre de n’importe quel type pour notre collecte de livres d’une année.

Ce sera une excellente année au Putnam County Rotary ! J’espère que vous apprécierez nos projets et que vous déciderez peut-être même de nous rejoindre. Soyez à l’affût de notre “Pique-nique Interact de retour à l’école” en septembre pour tous les membres Interact des collèges et lycées.

Parents; les enfants qui rejoignent nos clubs Interact parrainés par le club ont de nombreuses opportunités non seulement de redonner et de gagner des heures de service, mais aussi de participer à des formations en leadership, à des projets communautaires et à des événements amusants pendant l’année scolaire.

Merci de votre lecture et de tout le soutien que vous apportez au Rotary du comté de Putnam tout au long de l’année. Restez à l’écoute pour en savoir plus sur le Rotary le mois prochain.

Il s’agit de “Service Above Self”.

Debbie Buffington,

Président du Rotary 2022-23