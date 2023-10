Bonjour Dolly : trouvez des offres sur des poupées de toutes tailles pendant les Prime Big Deal Days

Barbie a pratiqué tous les sports au fil des ans et a même participé aux Jeux olympiques. Cet ensemble de quatre poupées Barbie représente des Barbies ayant différentes carrières sportives : arbitre, journaliste sportif, entraîneur et directeur général. Elles ont des looks, des tons de peau et des types de corps variés, et chaque poupée dispose de deux ou trois accessoires, comme un microphone et un bloc-notes pour le journaliste. C’est 35 $ pendant le Prime Day d’octobre, contre 50 $. Jouer au ballon!