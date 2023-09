"Bonjour Delhi !": Le message enthousiaste de Joe Biden après l’atterrissage en Inde

Le président américain Joe Biden est arrivé vendredi à Delhi pour participer au sommet du G20 présidé par le Premier ministre Narendra Modi.

Quelques heures après l’atterrissage, le président Biden a partagé un message enthousiaste sur son compte X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Bonjour Delhi ! C’est formidable d’être en Inde pour le G20 de cette année. pic.twitter.com/JBJUAuAYYb – Président Biden (@POTUS) 8 septembre 2023

« Bonjour Delhi ! C’est formidable d’être en Inde pour le G20 de cette année », a déclaré M. Biden sur le réseau social avec une photo de lui recevant un accueil chaleureux après sa descente de l’Air Force 1. Il a également partagé des photos d’un spectacle culturel. .

Le Premier ministre Narendra Modi a rencontré M. Biden pour une discussion bilatérale à sa résidence de Delhi vendredi soir, peu après l’atterrissage de l’Air Force One du président américain à Delhi.

Ravi de vous voir, Monsieur le Premier Ministre. Aujourd’hui et tout au long du G20, nous affirmerons que le partenariat entre les États-Unis et l’Inde est plus fort, plus étroit et plus dynamique qu’à aucun autre moment de l’histoire. pic.twitter.com/bEW2tPrNXr – Président Biden (@POTUS) 8 septembre 2023

Peu de temps après sa rencontre avec le Premier ministre Modi, le président Biden a partagé un autre message sur le site de réseau social X dans lequel on peut voir deux dirigeants partager une chaleureuse poignée de main.

« Ravi de vous voir, Monsieur le Premier ministre. Aujourd’hui et tout au long du G20, nous affirmerons que le partenariat entre les États-Unis et l’Inde est plus fort, plus étroit et plus dynamique qu’à aucun autre moment de l’histoire », a déclaré le président âgé de 80 ans. dit.

Au cours de leurs entretiens de plus de 50 minutes, les deux dirigeants ont discuté de la présidence indienne du G20, de la coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire, des technologies critiques et émergentes telles que la 6G et l’intelligence artificielle, ainsi que des moyens de remodeler fondamentalement les banques multilatérales de développement.

Il s’agit de la première visite de Joe Biden en Inde en tant que président américain. Le dernier président américain à s’être rendu en Inde était Donald Trump en février 2020.

Le président Biden et la délégation américaine séjourneront à l’hôtel ITC Maurya dans la capitale nationale.