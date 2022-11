Bonjour de la COP27 – The New York Times

Puis sont venus des gestes politiques petits mais significatifs des pays du Nord.

Nicola Sturgeon, le premier ministre d’Écosse, qui est devenu l’année dernière le premier pays à offrir de l’argent pour les pertes et dommages, a promis 5,7 millions de dollars supplémentaires, portant l’engagement total de l’Écosse à 7,7 millions de dollars.

“Les pays du Sud ont toujours le sentiment qu’ils doivent venir implorer les pays riches de reconnaître, et encore moins de résoudre le problème des pertes et des dommages”, a déclaré Mme Sturgeon lors d’un événement du New York Times Climate Forward que j’ai animé mardi matin. L’heure de l’Égypte. “Il y a un réel besoin de faire des progrès tangibles.”

Mardi également, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a pour la première fois approuvé l’idée d’un financement des pertes et dommages. Ensuite, l’Irlande a promis 10 millions de dollars à la cause.

L’histoire amère a ponctué les pourparlers.

“Nous sommes ceux dont le sang, la sueur et les larmes ont financé la révolution industrielle”, a déclaré Mia Mottley, Premier ministre de la Barbade, faisant clairement référence à l’héritage de l’esclavage et de l’impérialisme. « Allons-nous maintenant faire face à un double risque en devant payer le prix de ces gaz à effet de serre de la révolution industrielle ? C’est fondamentalement injuste. »

Elle a appelé à une réforme de l’aide internationale au développement, affirmant qu’elle piégeait les pays anciennement colonisés dans une dette croissante, alors qu’ils tentent de faire face aux aléas climatiques.

Les protestations n’ont pas.

Le gouvernement égyptien a déclaré qu’il autoriserait certaines manifestations et créerait une zone désignée pour les militants, mais c’est loin de la conférence proprement dite et difficile à atteindre. Pendant ce temps, le prisonnier politique le plus connu du pays, Alaa Abd El Fattah, qui a passé la majeure partie des neuf dernières années en prison pour avoir critiqué le gouvernement autoritaire du pays, a intensifié sa grève de la faim dimanche au début de la conférence. Il a commencé à refuser l’eau. Lorsque sa sœur, Sanaa Seif, a appelé à sa libération lors d’un discours à la conférence, un politicien du parti au pouvoir, Amr Darwish, lui a crié dessus depuis le public. Il a été escorté par des agents de sécurité des Nations Unies.

