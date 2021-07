Bonjour, créateurs de contenu. Les investisseurs de la Silicon Valley veulent vous rencontrer.

L’été dernier, Tucker Schreiber, un co-fondateur de 28 ans d’une start-up appelée Combiné qui construisait une plate-forme de montage vidéo, a remarqué beaucoup plus d’e-mails dans sa boîte de réception. Bien que son entreprise n’ait pas d’employés ni de produits, et n’ait même pas dit qu’elle cherchait de l’argent, les investisseurs lui envoyaient un flot de messages. « J’ai commencé à recevoir cinq à dix e-mails entrants par jour pendant quelques semaines directement d’investisseurs », a-t-il déclaré. La start-up de M. Schreiber profitait d’un boom des investisseurs ciblant l’économie dite des créateurs ou des influenceurs. L’essor de l’économie des créateurs elle-même a ravivé l’intérêt pour les médias sociaux parmi les investisseurs en capital-risque, qui pensaient pendant des années qu’il était inutile de chercher des débutants sociaux comme Facebook et Snap (qui possède Snapchat) aspirant tout l’air du marché. . Les créateurs sont des personnes qui créent des audiences en ligne et trouvent un moyen de gagner de l’argent grâce à ces audiences. Ce sont généralement de jeunes natifs du numérique qui essaient de vivre de leur travail sur les réseaux sociaux. Et les grands investisseurs de la Silicon Valley les considèrent de plus en plus comme la prochaine veine financière à exploiter sur Internet.

L’économie des créateurs, qui fournit des outils numériques aux influenceurs et les aide à gérer leurs entreprises, est un marché énorme et largement inexploré. La société de capital-risque SignalFeu estime que 50 millions de personnes dans le monde se considèrent comme des créateurs de contenu, tandis que le site d’actualités technologiques L’information estime que les sociétés de capital-risque ont investi 2 milliards de dollars dans 50 start-ups axées sur les créateurs jusqu’à présent cette année. L’intérêt accru des investisseurs en capital-risque traditionnels pourrait donner une légitimité à ce que certains peuvent encore penser être une entreprise marginale. Cela pourrait également ajouter à l’idée que ce monde en pleine croissance de la danse, du chat et de la comédie est plus qu’une culture éphémère de la jeunesse. Mais comme le dit le proverbe, n’investissez pas dans les mineurs d’or – vendez-leur leurs outils. La Silicon Valley semble beaucoup plus intéressée par les outils et plateformes numériques utilisés par les créateurs de contenu que par investir directement dans les créateurs eux-mêmes. Le mois dernier, par exemple, la société de capital-risque Founders Fund a pris la tête d’un tour de table de 15 millions de dollars pour Pietra, une start-up visant à aider les influenceurs à lancer des gammes de produits. En avril, Seven Seven Six, une société de capital-risque dirigée par Alexis Ohanian, co-fondateur de Reddit, et Bessemer Venture Partners annoncé un investissement de 16 millions de dollars dans Poire Pop, une plateforme qui aide les créateurs à monétiser leurs collaborations et interactions sur les réseaux sociaux. La liste continue. En février, la société de capital-risque de grande envergure Andreessen Horowitz a mené un investissement dans Remuer, une plate-forme qui aide les créateurs à gérer leur façon de gagner de l’argent, valorisant l’entreprise à 100 millions de dollars.

Dispo, une application de partage de photos qui imite l’expérience des appareils photo numériques, a reçu 4 millions de dollars lors d’un tour de table mené par Seven Seven Six et un tour d’investissement supplémentaire de 20 millions de dollars mené par Spark Capital. Le pilier de l’entreprise Benchmark a mené un tour d’investissement aurait une valeur de 20 millions de dollars dans Poparazzi, une application qui permet aux amis des utilisateurs de publier des photos sur leurs profils, transformant ainsi leurs cohortes en leurs « paparazzi ». Et puis il y a Clubhouse, le poids lourd de ce jeune marché, qui fait le buzz de la Silicon Valley et du monde des médias et du divertissement. Clubhouse, qui nécessite une invitation à s’inscrire, est un réseau social construit autour de salons de discussion audio uniquement. En avril, il a levé 200 millions de dollars lors d’un tour de table mené par Andreessen Horowitz, portant sa valorisation à environ 4 milliards de dollars. « Lorsque j’ai commencé dans le capital-risque en 2016, il y avait cette croyance omniprésente qu’il serait vraiment difficile pour un autre réseau social majeur de se présenter », a déclaré Li Jin, fondateur d’Atelier, une société de capital-risque axée sur le monde des créateurs en ligne.

TikTok a bouleversé tout cela. En se concentrant sur les influenceurs, l’application a forcé des changements par rapport aux réseaux sociaux traditionnels comme Instagram et Twitter qui avaient évité de s’adresser aux personnes qui créaient le contenu populaire sur leurs plateformes. TikTok a permis de découvrir plus facilement les personnalités émergentes des médias sociaux et leur a donné un chemin direct plus clair pour gagner de l’argent grâce au Creator Fund de l’entreprise, qui verse aux créateurs un certain montant en fonction des vues. « Les anciennes plates-formes sociales, celles-ci consistaient toutes à interagir avec vos amis en ligne », a déclaré Linus Walton, vice-président du groupe Chernin, une société d’investissement. Maintenant, « il s’agit de devenir cet influenceur ou de devenir cette nouvelle star de TikTok que tous vos amis regardent ».

Les services d’abonnement comme OnlyFans et Patreon, où les fans paient les créateurs pour accéder à du contenu premium, ont également aidé les investisseurs à réaliser qu’il existait une solide analyse de rentabilisation pour la création d’outils pour les créateurs. Aujourd’hui, le mot « créateur » est devenu un mot à la mode, apposé sur tous les types d’entreprises pour attirer les investisseurs. Tellement que Alexandre Finden, un entrepreneur en technologie, a inventé le terme « créateur de lavage. « « Il y a plus de start-ups de l’économie des créateurs que de créateurs », Turner Novak, fondateur de Banana Capital, qui investit dans les start-ups technologiques en démarrage, plaisanté sur Twitter en avril. Rex Woodbury, un directeur de 27 ans de la société d’investissement de San Francisco Index Ventures, représente un peu les deux mondes. Il a commencé en tant qu’influenceur, construisant une audience de plus de 237 000 abonnés sur Instagram en publiant du contenu de style de vie. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il s’est consacré à temps plein à l’investissement, où il s’est taillé une place de choix dans l’économie des créateurs. « J’ai vu quelques messages de VCs disant: » Huit des 10 entreprises que j’ai rencontrées aujourd’hui sont des entreprises créatrices « , a déclaré M. Woodbury. « C’est vraiment à la mode maintenant. » Il a rejoint Index Ventures en décembre, juste au moment où les investisseurs en capital-risque commençaient à s’intéresser aux créateurs et recherchaient l’aide de personnes connaissant le paysage. « Beaucoup de jeunes investisseurs se sentent crédibles parce que nous sommes des natifs du numérique », a déclaré M. Woodbury. « C’est le monde dans lequel nous avons grandi. »