Bonifas marque le but vainqueur à Davenport | Actualités, Sports, Emplois

GRAND RAPIDS, Michigan — L’équipe de football de Michigan Tech a conclu le premier des deux week-ends sur route avec une victoire 1-0 contre Davenport au Farmers Insurance Athletic Complex Stadium dimanche après-midi.

« Nous avons dû être très calmes aujourd’hui car Davenport peut être extrêmement perturbateur, ce qui peut vraiment avoir un impact sur le flux offensif du jeu », » a déclaré l’entraîneur Bulut Ozturk. « Le GLIAC ne déçoit jamais – ce fut une autre bataille acharnée. Je suis tellement fier de la façon dont notre défense s’est renforcée aujourd’hui et tout au long du week-end.

« La concentration inébranlable de notre équipe est remarquable, que ce soit dans la bibliothèque pour rester au courant de ses cours ou pour exécuter le plan de match avec précision sur le terrain. Comme vous le savez, il y a de nombreuses variables à prendre en compte pour élaborer une stratégie gagnante, et chaque équipe présente une menace unique. Même si nous abordons chaque match avec un plan de match bien conçu, notre capacité à être agile et flexible est essentielle. Ce groupe d’étudiants-athlètes est extrêmement intelligent, ils peuvent donc facilement gérer tout ce qui se présente à eux, ce qui témoigne de leur expérience et de leur agilité tactique.

« Je suis tellement fier de Cassie pour avoir inscrit un autre but décisif sur un coup franc », » a ajouté Oztürk. « Et je suis également fier de l’esprit, de la confiance et du soutien qui entourent cette équipe qui continue de nous élever et de nous dynamiser. Nous allons profiter du long trajet pour rentrer chez nous, mais à partir de demain, nous allons nous recentrer sur ce qui nous attend.

Michigan Tech brise une séquence de deux matchs nuls pour passer à 5-2-6 au total et à 4-1-4 en conférence. Davenport tombe à 4-5-3 au total et à 1-5-3 dans la boucle.

Les Huskies ont eu le contrôle du début à la fin, l’équipe tirant 13 tirs, contre cinq pour les Panthers. Les possessions offensives ont permis à Gracie VanLangevelde de passer une journée facile entre les poteaux, réalisant deux arrêts en route vers son 14e blanchissage en carrière.

Les Noirs et Or ont tiré trois tirs vers le but des Panthers avant que Cassie Bonifas ne se connecte sur un coup franc, marquant son troisième but de la saison à 11 :51.

Les deux équipes se battraient pour le reste, Tech prenant deux autres tirs avant d’entrer dans la mi-temps.

Davenport a bien regardé le but au début de la seconde période, cependant, le but a été annulé, dégonflant les espoirs de retour des Panthers.

Tech a lancé quatre tirs vers le filet des Panthers en seconde période, sans qu’aucun n’atteigne le but.

Lee a rythmé l’offensive avec deux tirs au but tandis que les Huskies ont totalisé 13 tirs pour cinq au but.

Davenport a obtenu sept corner, contre six pour Michigan Tech.

SUIVANT

Les Huskies terminent le deuxième week-end de route consécutif en se rendant à Parkside vendredi, prévu pour un départ à 12 h 30 avant d’affronter Purdue Northwest à midi dimanche.







