World Rugby a constaté qu’il n’y avait « pas de preuves suffisantes » pour accuser le Sud-Africain Bongi Mbonambi d’abus racistes présumés contre un joueur anglais lors de la demi-finale de la Coupe du monde.

Tom Curry a affirmé que le talonneur Mbonambi l’avait insulté à caractère raciste lors du match de samedi dernier au Stade de France.

Cependant, le conseil d’administration du tournoi a enquêté et a clos l’affaire, ce qui signifie que Mbonambi est libre de jouer la finale de la Coupe du monde samedi lorsque Afrique du Sud affronter la Nouvelle-Zélande.

World Rugby a révélé qu’il enquêtait également sur une autre allégation découlant de l’affrontement des rivaux à Twickenham en novembre 2022.

Un communiqué indique : “Après avoir examiné toutes les preuves disponibles, y compris les images du match, l’audio et les preuves des deux équipes, l’instance dirigeante a déterminé qu’il n’y a pas suffisamment de preuves à ce stade pour poursuivre les accusations.

“Il est important de noter que World Rugby reconnaît que Tom Curry a fait ces allégations de bonne foi, et que rien n’indique que ces allégations étaient délibérément fausses ou malveillantes.”

Curry a porté l’accusation à l’arbitre Ben O’Keeffe pendant la seconde moitié du match.

Il a demandé au fonctionnaire ce qu’il devait faire à ce sujet, ce à quoi O’Keeffe a répondu : “Rien, s’il vous plaît. J’y serai.”

Après le match, il a répondu « ouais » lorsqu’on lui a demandé si Mbonambi avait dit quelque chose qu’il n’aurait pas dû, mais a refusé de révéler ce qui aurait été dit.

Mbonambi a refusé de serrer la main de Curry après le choc, que les Springboks ont remporté sur penalty à deux minutes de la fin.

England Rugby “profondément déçu”

La Fédération anglaise de football de rugby (RFU) s’est dite « profondément déçue » par la décision de ne pas présenter les preuves devant un comité disciplinaire indépendant.

Il a également condamné les “abus dégoûtants que lui et sa famille ont subis sur les réseaux sociaux” puisque Curry “a eu le courage de mettre aux yeux du public un comportement inacceptable qui n’a pas sa place dans la société ou sur le terrain de rugby”.

Le communiqué poursuit : “Les abus, quels qu’ils soient, ne sont pas acceptables et vont à l’encontre des valeurs fondamentales du rugby.

“Il est important qu’il soit sûr et acceptable pour toutes les personnes impliquées dans le rugby de faire part de leurs inquiétudes, et la RFU continue d’encourager tout le monde à signaler tout comportement inacceptable dans le jeu.”

L’Afrique du Sud Rugby a également répondu, affirmant qu’elle avait confiance en l’honnêteté de Mbonambi.

Sa déclaration disait : “Toute forme de racisme est odieuse pour SA Rugby et l’équipe Springbok dont le but est de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider à unir notre nation diversifiée et multiculturelle.

“Bongi Mbonambi est un joueur de test expérimenté, respecté et décoré et, il va sans dire, a nié les allégations dès le début. SA Rugby a une confiance absolue dans l’honnêteté et l’intégrité de Bongi.”