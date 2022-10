Bonfire Night annulé dans des dizaines de villes à travers le Royaume-Uni – êtes-vous concerné ?

Les principales villes britanniques ont annulé leurs festivités nocturnes autour d’un feu de joie alors que la crise du coût de la vie met un pétard humide sur les célébrations à travers le pays.

Manchester, Leeds, Hackney, Cardiff et Glasgow ne sont que quelques-unes des régions qui annulent leurs soirées de feu de joie cette année en raison de contraintes financières au milieu de la crise du coût de la vie.

Les feux d’artifice à travers le Royaume-Uni sont annulés en raison de la crise du coût de la vie Crédit : Getty

Le conseil municipal de Manchester a annoncé aujourd’hui que “l’escalade des coûts” était en partie responsable de sa décision d’annuler leur événement, attirant généralement plus de 100 000 personnes.

Un porte-parole du conseil municipal de Manchester a annoncé aujourd’hui aux habitants la mauvaise nouvelle que leur événement n’aurait pas lieu après une mise à pied de deux ans.

Ils ont déclaré: “Une combinaison de facteurs, notamment l’escalade des coûts liés à la tenue de grands événements de feu de joie, l’augmentation des mesures de sécurité et d’organisation nécessaires et une pression accrue sur les budgets du Conseil ont finalement conduit à la décision.

“Le Conseil évaluera l’impact des événements de cette année qui ne se déroulent pas dans le cadre d’un examen de l’approche des futurs événements de feu de joie.

“Le Conseil redéfinit les priorités de financement de ses quartiers pour se concentrer sur un programme d’événements et d’activités communautaires tout au long de l’hiver axé sur des activités amusantes et gratuites pour les familles et les jeunes.”

Cela survient alors que les conseils à court d’argent de Leeds, Hackney et Cardiff mettent également les amortisseurs sur leurs feux d’artifice, qui commémorent l’échec du complot de poudre à canon.

Et ce sera la troisième année consécutive que le spectacle populaire de Glasgow n’a pas eu lieu après que les restrictions de Covid-19 ont vu l’événement annulé en 2020 et 2021.

D’autres autorités ont également averti qu’elles auront besoin de soutien pour poursuivre leurs événements alors que des coupes budgétaires potentielles se profilent à l’horizon.

Et certaines célébrations de Guy Fawkes pourraient ne jamais revenir, disent les organisateurs locaux.

La conseillère Lee Ann Igbon, membre exécutive de Vibrant Neighborhoods, a déclaré: “Le coût de la réalisation de l’événement a augmenté chaque année et pour organiser de grands feux de joie, nous devrions combler le manque à gagner en détournant le financement des parcs des services essentiels du parc.

“Nos équipes de quartier ont travaillé sans relâche pour redéfinir les priorités du budget sur les événements communautaires et soutenir nos résidents à travers la crise du coût de la vie.”

Ailleurs, le Hackney Council de Londres a annoncé la nécessité de “peser ses priorités” à la suite d’un récent coup dur pour ses finances.

Et ils ont également déclaré que leur décision était conforme aux préoccupations environnementales concernant la qualité de l’air et la pollution causée par les feux d’artifice.

La conseillère Caroline Woodley, membre du cabinet pour les familles, les parcs et les loisirs, a déclaré: “Bien que nous soyons désolés de ne pas organiser de feu d’artifice à Clissold Park cette année, nous devons peser nos priorités car nos finances continuent de subir la pression de hausse de l’inflation et des coûts.”

À Londres, Arnos Grove, Blackheath et Southwark ont ​​également mis un terme à leurs feux d’artifice communautaires cette année.

L’événement de course de quatre décennies de Cardiff a en outre été annulé “dans un avenir prévisible” car les organisateurs ne peuvent pas faire face à la spirale des coûts.

Dans un communiqué, un porte-parole de l’événement annuel Sparks in the Park a déclaré: “Malheureusement, au cours des dernières années, nous avons dû faire face à une augmentation des coûts et des charges organisationnelles, comme beaucoup d’entre nous l’ont ressenti.

En tant qu’événement purement bénévole, où tous les bénéfices collectés sont reversés à des œuvres caritatives locales et à de bonnes causes, il n’est plus possible pour nous d’organiser un événement de cette envergure.”

De même, le conseil municipal de Leeds a annoncé que les contraintes budgétaires de ses électeurs augmentaient la demande de services et de soutien.

Les coûts de l’électricité, du gaz et du carburant ont également considérablement augmenté pour le conseil et ils s’attendaient à ce que le redémarrage des feux de joie cette année coûterait bien plus de 200 000 £.

Normalement, le conseil finance des entrepreneurs agréés pour organiser des feux de joie et des feux d’artifice gratuits, dont un à Roundhay Park qui attire des milliers de personnes chaque année.

La conseillère Salma Arif, membre exécutif du conseil municipal de Leeds pour la santé publique et les modes de vie actifs, a déclaré que la hausse des coûts signifie qu’ils doivent réduire toutes les dépenses qui ne sont pas essentielles.

Elle a déclaré: “Il est évidemment très décevant pour les résidents que les événements de feu de joie et de feu d’artifice ne puissent pas reprendre cette année.

Cependant, le conseil doit travailler dur pour réduire toutes les dépenses non essentielles dans le climat financier actuel.

“Nous n’avons certainement pas pris cette décision à la légère, et nous savons que cette nouvelle sera une véritable déception pour beaucoup de gens, et cette déception est quelque chose que nous partageons.”

Les organisateurs populaires de soirées de feu de joie de Seaford ont également été contraints de commencer le financement participatif pour leur soirée de feu de joie gratuite, car leurs coûts ont presque doublé en quatre ans.

L’événement East Sussex attire normalement 10 000 personnes chaque année.

Un porte-parole de la Seaford Bonfire Society a déclaré: “Nos coûts fixes continuent d’augmenter et ont presque doublé au cours des quatre dernières années.

“Ces principaux coûts sont l’assurance, la sécurité, les médecins et l’infrastructure de l’événement. Sans cela, nous ne serions tout simplement pas autorisés à organiser notre événement.”

Un village du Yorkshire a également annulé ses festivités nocturnes autour d’un feu de joie.

Les organisateurs du Tockwith Show ont plutôt donné la priorité à leur budget serré pour leur spectacle annuel.

Le populaire feu d’artifice du parc Leverhulme à Bolton a également suspendu son événement après avoir pris deux ans de congé en raison de la pandémie.

Un porte-parole du conseil de Bolton a déclaré: “La hausse des coûts a exercé une pression importante sur toutes les autorités locales, et nous avons décidé de recentrer le budget des événements du conseil.”

Les conseillers de Dundee ont également été contraints de redistribuer leur budget de 50 000 £ pour la nuit du feu de joie à leur programme annuel d’événements hivernaux.

Cependant, tous les conseils ne suppriment pas leurs soirées Guy Fawkes, les énormes célébrations nocturnes du feu de joie de Lewes se poursuivent.

L’année dernière, 25 000 à 30 000 personnes ont visité le grand feu d’artifice.

Et à Londres, Wimbledon Park, Alexandra Palace, Morden Park, Chiswick Park, Battersea Park, Beckenham et Barnes Sports Club doivent tous encore organiser leurs soirées feu de joie, classés parmi les sept meilleurs feux d’artifice de Londres pour 2022.