Boney Kapoor s’ouvre sur la dépense de Rs 30 crore sur le set d’Ajay Devgn, vedette de «  Maidaan  », les dommages causés par le cyclone Tauktae

Le cinéaste-producteur Boney Kapoor a récemment évoqué la nécessité de reconstruire le tournage de son prochain film avec Ajay Devgn en tête, « Maidaan », pour la troisième fois après avoir été complètement renversé à la suite du cyclone Tauktae qui a touché terre à Mumbai. et provoquer des destructions massives dans la ville et ses environs.

En parlant de cela, Boney Kapoor a déclaré à ETimes dans une interview exclusive: « Les décors ont été complètement endommagés et je vais les reconstruire pour la troisième fois. »

Sur ce qui s’est passé les deux premières fois, Boney a déclaré: « Nous avons dû démonter le plateau pour la première fois lorsque le premier verrouillage s’est produit, nous avons dû reconstruire le plateau à nouveau et si le verrouillage ne s’était pas produit, nous aurions terminé le tournage de le film. »

« L’ensemble du plateau est parti sauf le terrain. Bien que le terrain, lui aussi, ait subi des dégâts, le conservateur nous a assuré qu’il parviendrait à le récupérer. Mais nous avons déjà engagé une dépense de Rs 30 cr et les travaux sont toujours en cours. , » il ajouta.

Parlant de la possibilité d’une sortie hybride de son film ‘Maidaan’, c’est-à-dire le théâtre et OTT ensemble, Boney tout en le rejetant a déclaré: « Mes films sont destinés aux salles de cinéma et nous avons déjà commencé la post-production du film et avons l’intention de le sortir. dans les salles de cinéma. «

Pendant ce temps, les réalisateurs de Maidaan, vedette d’Ajay Devgn, ont annulé jeudi les rumeurs selon lesquelles ils envisageaient de mettre le film en ligne pour une sortie numérique à la carte.

Une déclaration publiée au nom des producteurs du film Boney Kapoor, Akash Chawla et Arunava Joy Sengupta a nié une telle possibilité, du moins pour le moment.

La déclaration se lit comme suit: « Nous aimerions partager qu’il n’y a actuellement aucune conversation avec une plate-forme de streaming pour la sortie à la carte du film » Maidaan « . Notre objectif actuel est de terminer le film en gardant à l’esprit la sécurité de chacun. et en totale conformité avec les protocoles établis par le gouvernement. Nous vous demandons de bien vouloir nous contacter pour toute information concernant Maidaan.

Le film est inspiré de l’histoire vraie de l’entraîneur de football indien Syed Abdul Rahim, qui a entraîné et dirigé l’équipe nationale de 1950 jusqu’à sa mort en 1963, et est considéré par beaucoup comme l’homme qui a changé le visage du football indien moderne.

Réalisé par Amit Ravindernath Sharma, le film devrait sortir cette année à Dussehra. Avec Priyamani, Gajraj Rao et Rudranil Ghosh, « Maidaan » devrait sortir en hindi, tamoul, télougou et malayalam.