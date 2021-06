Boney Kapoor, ses enfants Arjun, Anshula, Janhvi, Khushi s’unissent pour le dîner de la fête des pères, posent pour de joyeux selfies

Boney Kapoor et ses quatre enfants Arjun Kapoor, Anshula Kapoor, Janhvi Kapoor et Khushi Kapoor se sont réunis le jour de la fête des pères pour un dîner spécial. Le « Sardar Ka Grandson » s’est rendu sur sa page Instagram et a partagé quelques selfies heureux posant avec eux chez le cinéaste. Sur la photo, ils craquent tous les cinq et éclatent de rire alors qu’Arjun continue de cliquer sur des selfies.

L’acteur a sous-titré son message comme « Le père, les filles et le fils. Le dîner de la fête des pères… Les sourires sont appréciés tous les jours de la semaine, mais aujourd’hui, c’est encore plus doux… »

Plus tôt, Janhvi a partagé quelques photos et une vidéo amusante avec Boney pour lui souhaiter la fête des pères. Elle a écrit : « Le meilleur homme que je connaisse. Et je suis la plus chanceuse parce que je deviens ta fille. Bonne fête des pères. »

Pendant ce temps, Boney est prêt à faire ses débuts d’acteur dans le réalisateur Luv Ranjan. Il sera considéré comme le père à l’écran de Ranbir Kapoor et Dimple Kapadia comme sa femme.

En parlant du film, le senior Kapoor a déclaré à Spotboye: « C’est arrivé parce que Luv a insisté. Il a délégué mes enfants pour me cajoler, et vous savez que je ne peux pas dire non à mes filles et à mon fils. »

Boney a ajouté: « Ranbir, qui joue mon fils, a pratiquement grandi devant moi. Il est tellement talentueux. Mais je ne suis pas nerveux à l’idée de faire face à la caméra. Peut-être que la nervosité viendra plus tard. Dimple Kapadia, qui joue la mère de Ranbir, est quelqu’un que je connais avant même de signer « Bobby » de Raj Kapoor. »