Boney Kapoor se souvient de Sridevi avec un adorable retour sur leur 27e anniversaire de mariage

Boney Kapoor s’est souvenu de sa femme, la défunte actrice Sridevi, à l’occasion de ce qui aurait été leur 27e anniversaire de mariage. Le producteur a partagé une image de retour qui le montrait assis avec Sridevi dans un bateau. Ne pas manquer leurs adorables larges sourires. On dirait que la photo a été cliquée à Venise. À côté de l’image, Boney Kapoor a écrit : « Le 2 juin 1996, nous nous sommes mariés à Shirdi, aujourd’hui nous avons 27 ans. » Les fans de Sridevi ont partagé à quel point l’actrice leur manquait et ont exhorté Boney Kapoor à partager plus d’images de retour.

Le petit ami présumé de Janhvi Kapoor, Shikhar Pahariya, a laissé tomber un cœur rouge dans la section des commentaires. Le designer Manish Malhotra a également réagi au message avec un tas d’emojis cardiaques.

Boney Kapoor a également partagé une photo rare avec la défunte actrice sur ses histoires Instagram. Sur la photo, alors que Sridevi avait l’air élégant dans un sari kanjeevaram rose poudré, Boney Kapoor portait une tenue traditionnelle du sud de l’Inde composée de dhoti. « Nous terminons 27 ans de mariage », a-t-il légendé l’image.

Les messages de retour de Boney Kapoor sont un succès. Le producteur a partagé cet adorable cliché, où l’actrice est vue en train de déposer un baiser sur sa joue, avec une légende : « juste en train d’exprimer ».

Le cinéaste ne manque jamais de célébrer les jalons de Sridevi. Il a laissé tomber une note sincère pour marquer le 36e anniversaire du film emblématique Mr India, mettant en vedette Sridevi et son frère, l’acteur Anil Kapoor. En plus de l’affiche du film, il a également mis en ligne une vidéo, qui a capturé certains des meilleurs moments des décors de Mr India. Dans la légende, Boney Kapoor a écrit : « La montre de l’invisibilité fête ses 36 ans ! Souvenirs chéris de Mr. India, un film qui a gagné l’adulation de l’Inde et des Indiens et est devenu un classique culte au fil des décennies. »

Avant cela, il a célébré les 30 ans de Roop Ki Rani Choron Ka Raja, qui était le premier film de Satish Kaushik. Le casting vedette comprenait Sridevi, Anil Kapoor, Anupam Kher et Jackie Shroff. « Des souvenirs précieux de Roop Ki Rani Choron Ka Raja alors qu’il terminait ses 30 ans hier, un film dirigé par l’indomptable @satishkaushik2178 à ses débuts en tant que réalisateur. Son dévouement et sa passion pour son métier étaient purement admirables et étonnants », Boney Kapoor a légendé le post .

Sridevi est décédé en 2018 à Dubaï. Elle a deux filles avec Boney Kapoor, Janhvi et Kushi Kapoor.