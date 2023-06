Boney Kapoor se souvient de sa femme, feu l’actrice Sridevi, à l’occasion de leur 27e anniversaire de mariage; les fans deviennent émotifs

Le producteur Boney Kapoor a célébré le 27e anniversaire de son mariage avec la défunte actrice Sridevi et a écrit une courte note à ce sujet sur ses réseaux sociaux. Le 2 juin, vendredi, Boney a partagé une photo du couple faisant un tour en bateau à Venise, et il l’a légendé : « 1996 2 juin, nous nous sommes mariés à Shirdi, aujourd’hui nous avons 27 ans. »

Pour les non-initiés, Sridevi et Boney se sont mariés en 1996, et Anil Kapoor, Urmila Matondkar-star Judaai était le dernier film de Sridevi avant le mariage. Après le mariage, Boney et Sridevi ont eu deux filles, Janhvi Kapoor (6 mars 1997) et Khushi Kapoor (5 novembre 2000).

Voici le poste





Sur le plan du travail, Boney a fait ses débuts d’acteur à l’âge de 67 ans avec Ranbir Kapoor, la comédie romantique de Shraddha Kapoor, Tu Jhoothi ​​Main Makkaar.