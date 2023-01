Boney Kapoor rejette les rumeurs d’acquisition des droits de remake en hindi pour la comédie romantique tamoule Love Today

Réalisée avec un budget limité de Rs 5 crore, la comédie romantique tamoule Love Today s’est avérée être un énorme blockbuster gagnant plus de Rs 100 crore au box-office mondial. Le film est écrit et réalisé par Pradeep Ranganathan, qui fait également ses débuts d’acteur en tant que protagoniste Uthaman Pradeep.

Récemment, il y avait des rumeurs selon lesquelles Boney Kapoor, le mari de feu Sridevi, avait acquis les droits de refaire Love Today en hindi avec Varun Dhawan comme héros principal et son père David Dhawan comme réalisateur. Varun a même mentionné lors de quelques tables rondes de fin d’année 2022 que le film tamoul était l’un de ses films préférés de l’année dernière.

Le lundi 2 janvier, Boney, propriétaire de la maison de production Bayview Projects LLP, a lui-même mis fin à toutes ces spéculations en tweetant : “Veuillez noter que je n’ai PAS acquis les droits de remake de Love Today. Tous ces rapports sur les réseaux sociaux sont sans fondement. et faux.”

Par coïncidence, le dernier film de Kapoor en tant que producteur, Mili, s’est affronté au box-office avec Love Today alors que les deux films sortaient en salles le 4 novembre. Mili était le remake officiel en hindi du thriller de survie malayalam Helen avec Anna Ben. Mili a joué la propre fille de Boney, Janhvi Kapoor, dans le rôle principal et a été réalisé par Mathukutty Xavier, qui a également dirigé le film original de 2019.

Pendant ce temps, Kapoor attend maintenant la sortie du thriller d’action Thunivu avec Ajith Kumar, qui devrait sortir ce mois-ci à l’occasion de Pongal 2023. Il s’agit de la troisième collaboration consécutive entre le réalisateur H Vinoth, la superstar Ajith Kumar et le producteur Boney Kapoor après le drame juridique Nerkonda Paarvai en 2019 et Valimai en 2022. Le premier est un remake tamoul officiel du film hindi Pink avec Amitabh Bachchan et Taapsee Pannu.

