Boney Kapoor RÉAGIT après la sortie de sa fille Anshula Kapoor de l’hôpital

Après avoir été hospitalisée samedi 5 juin, la fille du producteur Boney Kapoor et la sœur de l’acteur de Bollywood Arjun Kapoor, Anshula Kapoor est sortie lundi de l’hôpital.

Le jeune homme de 30 ans a été admis samedi soir à l’hôpital Hinduja de Mumbai pour un examen de routine. Elle a dû faire vérifier sa tension artérielle et son taux de sucre. La sœur d’Anshula, Janhvi Kapoor, lui a rendu visite à l’hôpital et plus tard dans la journée, Boney Kapoor a également rendu visite à sa fille.

La visite d’Anshula à l’hôpital pour un examen de routine a attiré l’attention des médias et Boney Kapoor a donné comme raison l’hospitalisation de l’acteur vétéran Dilip Kumar dans le même hôpital.

En parlant à SpotboyE, Boney a déclaré: «Vous voyez, M. Dilip Kumar a également été admis dans le même hôpital lorsque ma fille y était. La présence des photographes était donc plus forte que jamais. Mais comme je l’ai dit, tout va bien. Anshula est à la maison et en bonne santé. Toucher du bois. »

Anshula Kapoor est la fille de Boney Kapoor de son premier mariage avec Mona Shourie Kapoor. Anshula est très proche de son frère Arjun et il avait un jour révélé dans une interview à la radio qu’elle était revenue d’Amérique en Inde pour lui.

« Moi et ma sœur, Anshula, avons beaucoup sacrifié inconsciemment. Elle a fait un cours en Amérique, elle a obtenu son diplôme et elle a déménagé en Inde pour que je ne me sente pas seule. Elle considérait ma vie comme sa vie. Elle dirige la maison pour que je puisse travailler. Ce n’est pas facile de vivre sans les parents. Au moins un enfant doit être un peu responsable pour que l’autre puisse profiter, être insouciant, irresponsable et aller conquérir le monde. Parce qu’agir karna matlab duniya ko affronter Karna. Vous devez vivre dans des endroits différents à des moments différents, donc je pense qu’elle a beaucoup sacrifié », a-t-il déclaré.

La plate-forme de collecte de fonds en ligne d’Arjun et Anshula, Fankind, a travaillé en silence tout au long de la pandémie pour aider autant de personnes que possible à travers l’Inde. Le duo frère-soeur a élevé plus de 1 crore de roupies et a aidé plus de 30 000 personnes et leurs familles dans le besoin.