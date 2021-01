Un excavateur connu sous le nom de « Bone Finder » a partagé des photos et des images de cinq endroits où le sol avait été perturbé sur une propriété appartenant autrefois à Fotis Dulos à la recherche de la dépouille de son ex-épouse Jennifer disparue.

Bob Perry a été amené la semaine dernière pour aider la police de l’État du Connecticut à fouiller à nouveau la propriété de Farmington qui appartenait à Fotis et à son entreprise de construction lorsque Jennifer a disparu en 2019.

Alors que les détectives ont déjà fouillé la propriété au cours de l’enquête de longue durée, ils ont demandé à Perry de les aider à réexaminer certaines parties de celle-ci à l’aide de son équipement radar pénétrant dans le sol.

L’homme de 73 ans, connu sous le nom de « Bone Finder », est un expert en géophysique des cimetières du New Hampshire, réputé pour sa capacité à localiser des tombes non marquées ou à trouver où les restes peuvent être enterrés.

Perry, qui dirige sa société Topographix et est déjà apparu sur History Channel, utilise sa technologie radar pour trouver des anomalies dans le sol.

Les enquêteurs l’ont amené à des endroits précis sur la propriété de 5 acres où le corps de la mère de cinq enfants aurait pu être enterré.

Jennifer n’a pas été vue depuis mai 2019 lorsqu’elle a disparu de New Canaan, dans le Connecticut, alors qu’elle était au milieu d’une âpre bataille pour la garde de son ex-mari.

Fotis a ensuite été accusé de son meurtre, mais il l’a nié avec véhémence.

Il a été accusé d’avoir comploté contre Jennifer avec l’aide de sa petite amie d’alors, Michelle Troconis.

Fotis est décédé à l’hôpital en janvier de l’année dernière, quelques jours à peine après avoir été retrouvé insensible à son domicile après s’être gazé dans sa voiture.

Lors de la recherche de la propriété la semaine dernière, la police s’est particulièrement intéressée à une zone de bois dont Fotis avait déjà discuté avec des arpenteurs lorsqu’il tentait de vendre la propriété après la disparition de Jennifer.

Fotis avait apparemment demandé aux géomètres si de futurs propriétaires seraient en mesure de creuser cette partie du terrain pour éventuellement mettre dans une piscine. Les enquêteurs ont ensuite rapporté les commentaires aux autorités.

Il a déclaré à Hearst Connecticut Media que quatre des zones étaient proches de la ligne de bois et une cinquième a été trouvée dans le sous-sol de la maison. Perry a déclaré que l’emplacement du sous-sol était probablement un long tuyau qui s’étendait dans la cour.

Les images de la propriété pendant la recherche ont montré des drapeaux rouges aux endroits où Perry a identifié que le sol avait été perturbé. La police a ensuite déterré ces zones à l’aide de pelles et d’excavatrices

La police a refusé de dire si elle avait trouvé des preuves de restes sur la propriété après l’avoir déterrée. Perry a déclaré que les enquêteurs ne lui avaient pas non plus dit s’ils avaient trouvé des preuves

Quatre des zones se trouvaient près de la limite forestière et une cinquième se trouvait au sous-sol de la maison. Perry a déclaré que l’emplacement du sous-sol était probablement un long tuyau. Il n’était pas immédiatement clair où le tuyau s’étirait

Comment fonctionne l’équipement radar à pénétration du sol du Bone Finder? Le radar pénétrant dans le sol est une forme d’imagerie souterraine qui utilise un émetteur et une antenne pour indiquer ce qui se trouve sous le sol. Il peut être utilisé pour localiser des tombes non marquées et des sites d’enterrement de masse. L’émetteur envoie des impulsions électromagnétiques dans le sol pour détecter si des objets peuvent être localisés. Les signaux sont ensuite renvoyés sous forme d’images si des objets sont détectés. Les tombes apparaissent souvent sous forme de bosses. Des choses comme les racines des arbres apparaissent souvent comme des formes plus pointues.

Les images de la propriété pendant la recherche ont montré des drapeaux rouges aux endroits où Perry a identifié que le sol avait été perturbé.

Une image du sous-sol montrait une section de béton décoloré qui semblait avoir été recollée à un moment donné.

Perry a déclaré que même si le sol avait été perturbé, la lecture sur ses machines n’indiquait pas qu’un corps y était actuellement enterré.

Les enquêteurs ont par la suite fouillé les zones qu’il a identifiées en les déterrant avec des pelles et des excavateurs.

La police a refusé de dire si elle avait trouvé des preuves de restes sur la propriété. Perry a déclaré que les enquêteurs ne lui avaient pas non plus dit s’ils avaient trouvé des preuves.

Les autorités ont été aperçues la semaine dernière en train de creuser des trous sur la propriété mais n’ont pas voulu dire à l’époque ce qui a motivé la recherche.

La maison a été initialement fouillée en 2019, mais les autorités ont déclaré la semaine dernière qu’elles « suivaient à nouveau les anciennes pistes ».

La propriété que Perry a aidé à rechercher la semaine dernière était l’une des nombreuses Fotis et sa société s’était développée au moment de la disparition de Jennifer.

Il a depuis été saisi et est maintenant en vente par la banque.

Selon des documents judiciaires, Fotis et Troconis avaient visité la propriété dans les heures qui ont suivi la dernière vue de Jennifer.

Les enregistrements des téléphones portables montrent que Fotis a visité la propriété deux fois ce jour-là.

Une fois était à 13 h 37 avant de revenir quelques heures plus tard à 17 h 21. Il n’a jamais expliqué publiquement ce qu’il faisait sur la propriété ce jour-là.

L’ancien avocat de Troconis et Fotis, Kent Mawhinney, ont tous deux plaidé non coupables de complot en vue de commettre des accusations de meurtre. Troconis a également plaidé non coupable de falsification des preuves et d’entrave aux poursuites.

Les autorités n’ont jamais officiellement déclaré Jennifer morte et sa dépouille n’a pas été retrouvée.

Les procureurs pensent que Fotis a attaqué Jennifer dans le garage de sa maison après avoir laissé tomber leurs cinq enfants à l’école. La police avait précédemment déclaré qu’elle ne pensait pas que Jennifer aurait pu survivre à la « grave attaque physique » sans soins médicaux urgents.

La police avait précédemment déclaré avoir une vidéo de surveillance montrant Fotis Dulos dans une camionnette avec Troconis jetant des sacs d’objets, dont certains ont ensuite été récupérés et trouvés tachés de sang de Jennifer.

La machinerie de Perry montrera si le sol a été perturbé en montrant des blips et des lignes sur l’écran (photo ci-dessus lors de la perquisition de la propriété de Fotis