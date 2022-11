Bond refusé pour le deuxième homme inculpé dans la fusillade du centre de Yorktown – Shaw Local

Bond a été refusé mardi pour un homme accusé d’avoir ouvert le feu au Yorktown Mall le 11 novembre.

Ronald Grundy, 22 ans, de Louisville, Ky., a comparu ce matin lors d’une audience de cautionnement où le juge John Kinsella a accordé la requête de l’État pour refuser la caution, selon un communiqué de presse du bureau du procureur de l’État du comté de DuPage.

Le 14 novembre, le complice présumé de Grundy, Jakobi Kinsey, 24 ans, du pâté de maisons 3200 de W. Douglas Boulevard, à Chicago, a comparu lors d’une audience sur la caution au cours de laquelle le juge Brian Telander a fixé la caution à 1 million de dollars, selon le communiqué.

Les deux hommes ont été inculpés de trois chefs de décharge aggravée d’une arme à feu – sur une personne ou un véhicule et d’un chef de batterie aggravée avec une arme à feu, indique le communiqué.

Le 11 novembre, vers 15h05, la police lombarde a répondu à un appel de coups de feu tirés sur le Yorktown Mall près du parking JC Penny. À leur arrivée, la police s’est entretenue avec les victimes de la fusillade.

Les victimes, deux hommes et une femme, se trouvaient au centre commercial lorsqu’elles auraient été confrontées à Kinsey et Grundy, qui portaient des masques de ski. L’un des accusés a demandé aux victimes “ça va?” à ce moment-là, les victimes ont continué vers leur véhicule.

Les accusés auraient couru vers et seraient entrés dans leur véhicule et se seraient dirigés vers le véhicule des victimes. Grundy se serait penché par la fenêtre côté passager et aurait tiré plusieurs coups de feu sur les victimes, frappant la femme au bras. Les accusés ont ensuite pris la fuite, ont indiqué les autorités.

Une enquête menée par la police lombarde a conduit les autorités à une adresse de Chicago où Kinsey a été arrêté le 12 novembre. Le 14 novembre, Grundy a été arrêté depuis une adresse du comté de Cook. Lors du traitement de la scène, les agents ont trouvé cinq douilles usagées de 9 mm. La victime féminine a été soignée dans un hôpital local où elle a subi une intervention chirurgicale pour retirer la balle.

“Avec le début de la saison des fêtes, les allégations selon lesquelles ces deux accusés auraient ouvert le feu en milieu d’après-midi sur le parking d’un centre commercial populaire démontrent un mépris total et total de la sécurité publique et de l’état de droit”, a déclaré DuPage County State. L’avocat Robert Berlin a déclaré dans un communiqué de presse.

«Dans le comté de DuPage, la sécurité publique est notre priorité absolue et le public peut être assuré que les forces de l’ordre dans tout le comté seront en état d’alerte et bien préparées pour protéger nos acheteurs, commerçants et restaurateurs du type de comportement violent allégué aujourd’hui. Ne vous y trompez pas, toute personne qui commet ce type de crime violent dans le comté de DuPage sera appréhendée, inculpée, poursuivie de manière agressive et, si elle est reconnue coupable, devra passer beaucoup de temps derrière les barreaux. Heureusement, la blessure subie par la victime ne semble pas mettre sa vie en danger.

La prochaine comparution de Grundy devant le tribunal est prévue pour le 1er décembre, pour mise en accusation. La prochaine comparution de Kinsey devant le tribunal est prévue pour le 2 décembre, pour mise en accusation.