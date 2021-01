Les hommages ont afflué après que Instagram de la star de Bond Tanya Roberts ait partagé des messages finaux touchants avant sa mort.

La mort de la star a été annoncée dimanche 3 janvier par l’ami et agent Mike Pingel, après que l’actrice ait été admise à l’hôpital la veille de Noël à la suite d’un effondrement.

Aucune cause de décès n’a été donnée, mais le Hollywood Reporter a confirmé qu’elle n’était pas liée à Covid-19.

Tanya était traitée au centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles après son effondrement.

Au cours du week-end, le compte Instagram de Tanya a partagé son dernier message qui souhaitait à ses abonnés une bonne année et avait un message doux et prévenant.







Le compte de l’actrice a publié une image de sa dame Bond Stacey Sutton sous la douche pour une scène torride avec James Bond de Roger Moore, marquée du logo 007 et du titre du film A View to a Kill.

L’image était sous-titrée: « Bonne année! Lavons 2020 et repartons à neuf! # Stayafe # wearamask ».

Dans un précédent post pour marquer la nouvelle année, l’acciunt de Tanya avait également partagé une image disant Bonne année 2021 avec une image vintage d’elle-même.







La légende disait: « J’espère que vous passerez une bonne année en toute sécurité! # Stayafe # wearamask [masked face emoji] # newyear2021 [confetti emoji] ».

Les partisans de Tanya ont inondé les messages de commentaires lui souhaitant la paix.

Un fan a écrit: « Reste en paix, Tanya. Tu étais incroyable. Ce monde va te manquer. [broken-heart emoji] ».

Un autre a commenté: « Ses derniers messages ici étaient tellement optimistes. Reposez-vous bien, Tanya. [crying emoji ».







« Goodbye, Tanya, and thanks for so many good movies and TV series, » replied another on the post. « We will always remember you. »

Meanwhile, another opined: « So kind. So unforgettable. Sending love to the other side. »

Finally, one grieving Tanya Roberts fan concluded:

« I can’t believe the awful news I’m waking up to [crying emoji] tellement triste et choqué. Que Dieu bénisse et repose en paix. Condoléances à la famille et aux amis [broken-heart emoji] ».







S’adressant à THR, Pingel, l’amie de Tanya, a révélé qu’elle n’était pas malade avant sa mort.

Pingel a dit « » Je suis dévasté. Elle était brillante et belle et j’ai l’impression qu’une lumière a été enlevée. Dire qu’elle était un ange serait en tête de liste.

« Elle était la personne la plus gentille que vous ayez jamais rencontrée et elle avait un cœur immense. »

En plus de son rôle de la principale dame de A View to a Kill, Roberts a également joué des rôles dans Charlie’s Angels, The Beastmaster Body Slam et Sheena: Queen of the Jungle.

