Bond girl Olga Kurylenko étourdit dans une robe jaune de style grec alors qu’elle pose sous un parachute

La fille de BOND, Olga Kurylenko, est au paradis alors qu’elle modélise trois robes de créateurs.

L’actrice ukrainienne, 41 ans, a brillé sous un parachute dans une robe jaune de style grec, une robe rouge avec une jupe en tulle, à droite, et une robe blanche pour Country & Town House.

La magnifique Olga Kurylenko est dans le double 0 ciel alors qu’elle pose pour la couverture de Country & Town House[/caption]

Elle a joué dans Quantum of Solace en 2008 dans le rôle de l’agent secret bolivien Camille Montes, qui cherchait à se venger du meurtre de ses parents.

Et elle envisagerait d’assumer le rôle de 007 si les patrons choisissaient une femme, ajoutant: « S’ils m’appelaient et me demandaient, je ne dirais pas non. »

Olga n’est pas étrangère aux projecteurs.

Parallèlement à sa carrière d’actrice, elle travaille comme mannequin à succès et a été le visage de la marque de beauté Clarins.

La Bond girl, 41 ans, a montré sa silhouette enviable dans cette robe rouge avec une jupe en tulle[/caption]

La belle Olga a modelé une robe blanche plongeante pour la couverture[/caption]

L’actrice ukrainienne sait comment voler la vedette après avoir joué dans Quantum of Solace en 2008[/caption]

