Bond girl Lana Wood revient sur le nouveau film “Dog Boy” après avoir survécu à l’itinérance : “Je suis extrêmement reconnaissante”

Lana Wood a de nombreuses raisons de célébrer ces jours-ci.

L’actrice, qui a joué le rôle de Bond girl Plenty O’Toole dans “Diamonds Are Forever” en 1971, joue maintenant dans “Dog Boy” de Flixwest. Elle incarne Vera Summers, une star de cinéma hollywoodienne égocentrique qui est au bord de la ruine financière. Mais une rencontre fortuite avec un chauffeur de taxi Navajo (Jeff Yazzie) prend sa vie sur un chemin complètement différent.

“Cela a touché tellement de parties de moi”, a déclaré l’homme de 76 ans à Fox News Digital. “Je me suis identifié à tellement de choses que le personnage traversait ou avait traversé. Il y a eu des moments où ça aurait pu être moi. Ça m’a fasciné. Ça m’a fait peur. Mais c’était vraiment super à faire.”

“Je me souviens quand elle a dit qu’elle allait perdre sa maison”, a expliqué Wood. “On lui a demandé : ‘Qu’as-tu fait de tout ton argent quand tu travaillais tout le temps ?’ Et elle a dit: “Je viens de le dépenser. Je pensais que l’argent viendrait toujours.” Et ça n’a pas marché. Puis elle s’est retrouvée dans une position où elle allait perdre sa maison. Cela a vraiment résonné en moi. C’était parfois un peu triste. Mais quelle expérience merveilleuse.”

Les difficultés de Summers ont frappé près de chez lui. En 2017, Wood vivait dans un motel avec sa fille, Evan Taylor Maldonado, son gendre, trois petits-enfants et deux chiens. L’augmentation des factures médicales a rendu les finances rares et ils n’ont pas pu payer le loyer de leur maison californienne, les forçant à déménager.

Un ami a créé un GoFundMe qui a levé près de 40 000 $ sur son objectif initial de 10 000 $.

Mais cette même année, Evan est décédé d’une insuffisance cardiaque. Elle avait 42 ans. Wood a déclaré que le soutien des fans inquiets l’avait permis de continuer.

“Cela signifiait le monde pour moi, c’était vraiment le cas”, a déclaré Wood. “Je n’aurais jamais imaginé que les gens aideraient. Je suis extrêmement reconnaissant. Ils ont eu mon cœur. Perdre [my daughter] a été un traumatisme incroyable pour les enfants. Mais je m’occupe toujours de mes petits-enfants qui vivent avec moi. Ils ont toujours été avec moi. Nous avons une petite maison, nous avons nos chiens et nos chats. Nous nous sommes entendus. Nous nous disputons à propos de la cuisine et des repas. L’un des enfants est scolarisé à la maison et je suis là avec lui en train d’essayer de comprendre l’algèbre. Mais je suis très content.”

Wood a également partagé qu’elle avait été embrassée à bras ouverts sur le plateau.

“[Eric Roberts] est tout simplement génial”, s’est-elle exclamée à propos de l’acteur. “Il est très précis et veut faire avancer les choses rapidement, facilement. Mais il est très gentil et un acteur très généreux. Et il apporte d’excellents cookies, ce qui est toujours un plus.”

“C’était effrayant et un peu écrasant de marcher sur le plateau pour la première fois”, a poursuivi Wood. “C’est un petit film indépendant avec une équipe énorme. Mais j’avais l’impression de rentrer à la maison. Je me suis lié d’amitié avec tout le monde. J’ai surmonté mes nerfs.”

Wood a admis qu’il y avait des moments, au début, où elle se demandait si elle était censée avoir une carrière à Hollywood.

“Après avoir eu ma fille, je jouais toujours, et je me souviens des allers-retours, juste inquiète pour elle”, a-t-elle expliqué. “Les gens pensent que le cinéma est glamour et facile. Ce n’est vraiment pas le cas. Il y a de longues heures qui vous éloignent. Et quand vous avez terminé, vous partez pour autre chose. Et j’avais atteint un point où j’étais juste très désabusé . Je n’obtenais pas assez de rôles pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma jeune fille. Je me suis souvenu que j’avais quitté le métier d’acteur et que j’avais obtenu un poste de directeur du développement, derrière la caméra. J’ai vraiment adoré ça. J’aime toujours raconter la bonne histoire [on screen]. Mais il y a eu de nombreuses fois où j’ai souhaité être sur une plage quelque part en train d’étudier la biologie marine.”

Les fans se souviennent encore mieux de Wood en tant que Bond girl qui est apparue aux côtés de Sean Connery. Elle a appelé le rôle l’honneur d’une vie.

“Tu peux m’appeler Bond girl quand tu veux,” gloussa Wood. “Au départ, ils voulaient que je sois Tiffany Case. Mais ensuite, j’ai reçu un appel de mon agent et il m’a dit : ‘Vous avez le poste, mais il y a un problème – ils veulent savoir si vous joueriez Plenty O’Toole, qui est une partie plus petite et non ce que vous vouliez à l’origine. Feriez-vous cela ? » Honnêtement, je m’en fichais. J’étais juste ravie de faire partie du film. Je l’ai jouée douce et innocente, une fille ordinaire. Et j’ai adoré ça.”

Mais Wood a un regret – refuser la chance d’apparaître dans “Easy Rider” de 1969 aux côtés de Peter Fonda et Dennis Hopper. Le rôle est allé à Karen Black.

“Dennis Hopper ne m’a jamais laissé l’oublier”, a expliqué Wood. “Il a dit:” Nous avons écrit cela pour vous. On m’a proposé cet autre film qui était tourné aux studios MGM. C’était “For Singles Only” avec Milton Berle et Mary Ann Mobley. Je me souviens que mon agent m’a dit : “Vous pouvez faire “Easy Rider”, mais ils ne confirmeront pas. n’importe quel séjour à l’hôtel ou au motel. Ils n’ont rien prévu de tout cela. Vous allez être à l’extérieur. Vous allez conduire – c’est un film de moto. Nous comprenons qu’il y a de la drogue sur le plateau.

“Je me souviens qu’il faisait juste un son si terrible. J’ai pensé:” Emmenez-moi aux studios MGM. Alors, j’ai refusé. Et chaque fois que je rencontrais Dennis, il me le rappelait. Il ne pouvait tout simplement pas croire que je leur avais fait ça. Avec le recul, je ne pouvais pas le croire non plus.

Wood est avide de ce que l’avenir lui réserve. Et sa défunte sœur, Natalie Wood, est restée dans son esprit. En 2021, Wood a écrit un livre intitulé “Little Sister” sur la star, décédée en 1981 à 43 ans.

Aujourd’hui, Wood se sent optimiste à l’idée de raconter des histoires à l’écran, à sa manière.

“[‘Dog Boy’] a été fait avec tant d’amour”, a-t-elle déclaré. “Habituellement, quand un film se termine, tout le monde se disperse. Mais tout le monde ici était tellement impliqué et a vraiment travaillé très dur pour raconter une belle histoire. Et c’est une vision intéressante de la vie de quelqu’un, une ancienne célébrité qui apprend à se connaître… c’est une histoire d’espoir. Il y a de l’espoir là-bas et on ne sait jamais qui va venir à la rescousse.”

“Dog Boy” sera diffusé le 8 septembre sur Flixwest.