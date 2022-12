Bond fixé pour le père du suspect de la fusillade du 4 juillet

CHICAGO (AP) – Un juge a fixé samedi une caution de 50 000 $ pour le père d’un homme de l’Illinois accusé d’avoir tué sept personnes lors d’un défilé du 4 juillet près de Chicago, accusé d’avoir aidé son fils à obtenir un permis d’armes à feu.

Robert Crimo Jr. avait l’air sombre et fatigué lors de sa première comparution devant un juge depuis sa reddition à la police vendredi. Il est accusé de sept chefs d’accusation de conduite imprudente. Son avocat a déclaré au juge samedi que Crimo serait en mesure de payer le montant de la caution requise pour sa libération.

Lors de l’audience de 10 minutes, menée par liaison vidéo, la juge du comté de Lake, Jacquelyn Melius, a déclaré qu’elle avait accepté un accord entre l’avocat de Crimo et les procureurs selon lequel la caution serait fixée à 50 000 $. Parmi les conditions de sa libération, lui a dit le juge, il y avait qu’il remette tout permis d’armes à feu, ainsi que toutes les armes à son domicile.

L’avocat de la défense a déclaré au juge plus tôt que son client ne représentait aucune menace pour qui que ce soit, n’avait pas de casier judiciaire et avait des liens étroits avec la communauté de Highland Park, où la fusillade de masse s’est produite au cours de l’été. Les procureurs ne se sont pas opposés à la libération sous caution de Crimo.

Le juge Melius a fixé sa prochaine audience au 12 janvier.

Le procureur de l’État du comté de Lake, Eric Rinehart, a déclaré vendredi que les accusations portées contre le père étaient fondées sur le fait que Crimo avait parrainé la demande de permis d’armes à feu de son fils en décembre 2019. Son fils avait 19 ans à l’époque.

“Les parents et les tuteurs sont les mieux placés pour décider si leurs adolescents doivent avoir une arme”, a déclaré Rinehart. « Dans ce cas, le système a échoué lorsque Robert Crimo Jr. a parrainé son fils. Il savait ce qu’il savait et il a quand même signé le formulaire.

Rinehart n’a pas voulu discuter davantage de ce qui a conduit son bureau à porter plainte. Les autorités ont précédemment déclaré que le tireur accusé, Robert Crimo III, avait tenté de se suicider à la machette en avril 2019 et avait été accusé en septembre 2019 par un membre de sa famille d’avoir menacé de “tuer tout le monde”.

Ces rapports sont arrivés des mois avant que Crimo Jr. ne parraine la candidature de son fils.

L’avocat de la région de Chicago, George M. Gomez, a déclaré par téléphone vendredi qu’il représentait Robert Crimo Jr. dans l’affaire pénale récemment annoncée. Il a refusé de répondre aux questions mais a envoyé par e-mail une déclaration décrivant les accusations comme “sans fondement et sans précédent”.

“Cette décision devrait alarmer tous les parents célibataires aux États-Unis d’Amérique qui, selon le procureur de l’État du comté de Lake, savent exactement ce qui se passe avec leurs enfants adultes de 19 ans et peuvent être tenus pénalement responsables des actions entreprises près de trois ans plus tard”, dit la déclaration de Gomez. “Ces accusations sont absurdes et nous les combattrons à chaque étape.”

Gomez a déclaré que Crimo Jr. “continue de sympathiser et de se sentir mal pour les personnes et les familles qui ont été blessées et ont perdu des êtres chers”, mais l’avocat a qualifié les accusations de “motivées politiquement et de détourner l’attention du véritable changement qui doit se produire dans ce pays. ”

En juillet, un grand jury a inculpé Robert Crimo III de 21 chefs de meurtre au premier degré, 48 chefs de tentative de meurtre et 48 chefs de coups et blessures aggravés, représentant les sept personnes tuées et des dizaines de blessés lors de l’attaque contre un événement de vacances bien-aimé à Highland Park.

Jusqu’à vendredi, Rinehart avait refusé de discuter si les parents de l’homme pouvaient faire face à des accusations liées aux meurtres.

Les experts juridiques ont déclaré qu’il était rare que le parent ou le tuteur d’un tireur accusé fasse face à des accusations, en partie parce qu’il est difficile de prouver de telles accusations.

Dans une exception notable, un procureur du Michigan a déposé l’année dernière des accusations d’homicide involontaire contre les parents d’un adolescent accusé d’avoir tué par balle quatre élèves de son lycée. Une date de procès en janvier dans cette affaire a été reportée pendant que la cour d’appel de l’État examine un appel des parents.

Les autorités ont précédemment déclaré que la police de l’État de l’Illinois avait examiné la demande de licence d’armes à feu de Crimo III en décembre 2019 et n’avait trouvé aucune raison de la refuser car il n’avait aucune arrestation, aucun casier judiciaire, aucun problème de santé mentale grave, aucune ordonnance de protection et aucun autre comportement qui disqualifierait lui.

Mais après la fusillade du défilé, les archives publiques ont montré que Crimo III avait tenté de se suicider à la machette en avril 2019, selon un rapport de police obtenu par l’Associated Press qui faisait état d’un “historique de tentatives”.

En septembre 2019, la police a reçu un rapport d’un membre de la famille selon lequel Crimo III avait une collection de couteaux et avait menacé de “tuer tout le monde”.

Crimo III et sa mère ont contesté la menace de violence à l’époque. La police a déclaré que le père Robert Crimo Jr. avait déclaré plus tard aux enquêteurs que les couteaux lui appartenaient et que les autorités les avaient rendus.

Robert Crimo Jr. s’est présenté à plusieurs audiences préliminaires pour son fils cette année, hochant la tête en guise de salutation lorsque son fils est entré dans la salle d’audience enchaîné et flanqué de gardes. Le père est un résident de longue date de Highland Park et un visage familier dans la ville, où il était autrefois candidat à la mairie et était bien connu pour l’exploitation de dépanneurs.

Lors d’entretiens avec les médias après la fusillade, Robert Crimo Jr. avait déclaré qu’il ne s’attendait pas à faire face à des accusations et qu’il ne croyait pas avoir fait quoi que ce soit de mal en aidant son fils à obtenir un permis d’armes à feu par le biais du processus établi par l’État.

Michael Tarm (), l’Associated Press