Bonbons sur la table, un œil sur la sortie : les agents du scrutin organisent une journée électorale tendue

Quelques heures avant le début du vote dans cette ville universitaire du nord de l’Arizona, Nina Swidler a passé en revue quelques notes finales pour son équipe travaillant sur une élection à l’ombre des théories du complot et des menaces.

Elle leur a dit : Arrivez à 5 heures du matin mardi. Ne placez pas votre tasse de café près du matériel électoral et ne laissez pas les électeurs s’éloigner avec les stylos. Et signaler tout problème de sécurité.

“Si je ne peux pas le rompre, j’appelle le 911”, a déclaré Mme Swidler, une archéologue à la retraite dont la mère a autrefois hébergé des bureaux de vote dans le garage familial du sud de la Californie et qui a travaillé les jours d’élection pendant près de 30 ans.

Ce jour d’élection, les brigades de retraités, de grands-parents et d’autres agents électoraux à l’esprit civique qui distribuent des bulletins de vote et des autocollants « J’ai voté » se retrouvent désormais en première ligne de la bataille acharnée du pays contre la fraude électorale et la démocratie elle-même.