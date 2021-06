Bon timing: Aguero distribue des montres d’une valeur de 85 000 $ au personnel de Man City, tire au sort un Range Rover de 60 000 $ avant de se rendre à Barcelone

Aguero, 32 ans, a été dévoilé au Camp Nou en tant que nouveau joueur de Barcelone lundi, achevant un transfert en tant qu’agent libre après avoir quitté Manchester City après une décennie au club de Premier League.

Pendant ce temps, le tireur d’élite argentin a marqué 260 buts dans toutes les compétitions, faisant de lui le meilleur buteur de tous les temps de City alors qu’il aidait le club à remporter des titres, dont cinq triomphes en Premier League.

Le dernier souvenir d’Aguero à City était douloureux, ayant échoué lors de leur défaite en finale de la Ligue des champions contre Chelsea à Porto ce week-end, mais l’attaquant a au moins laissé des sourires sur les visages du personnel avec sa générosité.

Selon l’Athletic, Aguero a acheté à chaque membre des plus de 60 membres de l’équipe première du club des montres Tag Heuer ou Hublot, qui se vendent entre 1 000 £ et plus de 8 000 £ (1 400 $ et 11 300 $). Cela équivaudrait à une dépense d’au moins 60 000 £ (85 000 $), bien qu’en réalité cela puisse être considérablement plus élevé.

Les garde-temps sont gravés des mots « Gracias ! Kun Aguero” et n’étaient pas le seul acte de générosité de la star.

Sergio Aguero a acheté chaque membre de #ManCitydu personnel de l’immeuble CFA soit une montre Hublot ou Tag Heuer, chacune gravée des mots « Gracias! Kun Aguero ». [via @SamLee] pic.twitter.com/7NMoqaxMet – Rapport de Man City (@cityreport_) 1 juin 2021

Aguero aurait également tiré au sort son nouveau Range Rover Evoque de 40 000 £ (57 000 $), qui a été remporté par un homme en kit chanceux.

De plus, Aguero aurait ajouté une contribution significative à la cagnotte que les joueurs remettent deux fois par an à leur personnel de soutien.

Aguero a rejoint Barcelone pour un contrat de deux ans, retournant en Espagne après avoir joué à l’Atletico Madrid avant de rejoindre Manchester City à l’été 2011.

Véritable légende à City, Aguero a marqué le but ultime qui leur a valu le titre de Premier League lors de sa première saison. Il a ensuite pillé un total de 184 buts en Premier League, dont deux le dernier jour de la saison pour lui permettre de dépasser le record de Wayne Rooney pour le plus grand nombre de buts pour un seul club.

City a déjà annoncé qu’Aguero serait immortalisé sous la forme d’une statue devant leur domicile à l’Etihad Stadium.

À Barcelone, Aguero devrait s’aligner avec son ami de longue date Lionel Messi, qui aurait accepté une offre de deux ans pour rester au Camp Nou.

Aguero aurait un salaire de 5 millions d’euros par saison à Barcelone, une réduction de plus de 50 % par rapport à ce qu’il empochait en Premier League.