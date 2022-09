“Bon signe” Le Real Madrid n’est pas le favori de la Ligue des champions

Carlo Ancelotti a déclaré que c’était “un bon signe” que le Real Madrid, vainqueur de l’année dernière, ne fasse pas partie des favoris pour conserver la Ligue des champions cette saison.

Madrid a battu le Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City puis Liverpool en finale en mai, en route pour remporter sa 14e Coupe d’Europe.

Malgré ce succès, ils se retrouvent derrière City, le PSG, Liverpool et le Bayern Munich dans les cotes proposées par de nombreux bookmakers pour remporter la Ligue des champions cette année.

“Cela ne me surprend pas”, a déclaré Ancelotti lors d’une conférence de presse lundi avant le match d’ouverture du groupe F de Madrid au Celtic. “Je vois cela comme un bon signe. L’année dernière, nous avions encore moins de possibilités dans les statistiques.

“Cette année, nous nous sommes un peu améliorés ! Ce qui s’est passé l’année dernière se produira [this year]. Nous allons concourir jusqu’à la fin, et espérons que nous pourrons participer à la finale.”

Le début de saison de Madrid les a vus continuer la forme qui a remporté un doublé en Liga et en Ligue des champions l’année dernière, avec quatre victoires sur quatre en championnat.

Les géants espagnols ont dominé la première compétition de clubs d’Europe au cours de la dernière décennie, remportant le tournoi cinq fois au cours des neuf dernières années.

“Le Real Madrid a toujours été respecté dans cette compétition”, a déclaré Ancelotti. “Il ne s’agit pas seulement de l’année dernière, il s’agit de notre histoire. On ne sait jamais ce qui va se passer. Nous devons penser au groupe, passer, puis nous verrons ce qui se passera après la Coupe du monde.”

Vinicius Junior a marqué le seul but de la victoire 1-0 de Madrid sur Liverpool lors de la finale à Paris le 28 mai, et le club confirmé lundi que la demande de passeport espagnol de l’ailier brésilien avait été finalisée la semaine dernière, libérant l’une des trois places de joueur non européen dans l’équipe.

“Le club, les supporters et les Madrilènes m’ont beaucoup apporté”, a déclaré Vinicius. “Je suis arrivé ici à 18 ans alors que je venais de commencer ma carrière dans le football, maintenant j’ai 22 ans. J’adore être à Madrid, et ma famille aussi. Je veux rester ici longtemps.”