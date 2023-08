Bon programme télévisé pour les téléspectateurs américains

Utilisez ce programme OGC Nice TV pour savoir quand et où vous pouvez regarder Les Aiglons des États-Unis.

Membre fondateur de la première division française, Nice a été un club de premier plan pendant la majeure partie de son existence – mais les jours de gloire sont loin dans le passé.

Programme TV OGC Nice et liens de streaming

OGC Nice à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

Fondé: 1904

Stade: Allianz Côte d’Azur

Directeur: Francesco Farioli

Titres de Ligue 1 : 4 (1951, 1952, 1956, 1959)

Titres en Coupe de France : 3 (1952, 1954, 1997)

Meilleure finition européenne : Quarts de finale de Coupe d’Europe (1957, 1960)

La Ligue 1 est présente sur beIN SPORTS aux États-Unis.

La principale chaîne beIN diffuse des émissions en anglais, tandis que beIN SPORTS en Español propose des commentaires en espagnol. beIN CONNECT diffuse en streaming les matchs qui ne sont pas diffusés sur les deux chaînes TV.

Pendant ce temps, la compétition de la Coupe de France est diffusée sur les réseaux FOX Sports.

En ce qui concerne les compétitions de l’UEFA, la Ligue des champions et la Ligue Europa sont disponibles sur Paramount+. Univision, TUDN et UniMás, ainsi que le service de streaming ViX, ont des jeux en espagnol.

Histoire de l’OGC Nice

Le club a été fondé en juillet 1904, sous le nom original de Gymnaste Club. Fidèle à son nom, l’accent était initialement mis sur la gymnastique et l’athlétisme. Quelques années plus tard, l’équipe de football a émergé. Après une série de fusions de clubs, le nom Olympique Gymnaste Club de Nice que l’on connaît aujourd’hui arrive en 1924.

Lorsque le football se professionnalise en France en 1930, Nice fait partie des clubs fondateurs.

Cependant, ils ont rapidement été relégués au second rang. Ils resteront à ce niveau jusqu’à ce que le football professionnel soit abandonné en raison de la Seconde Guerre mondiale en 1939. Le club a joué au football amateur pendant la guerre, revenant ensuite dans les rangs professionnels. En 1949, ils avaient été promus en première division. Cela a déclenché la plus grande époque de l’histoire du club.

Les années 1950 verront Nice remporter ses quatre championnats de Ligue 1, ainsi que deux de ses trois titres de Coupe de France. C’est aussi l’époque où ils progressent le plus en Europe. Ils tomberaient deux fois en quarts de finale face à l’imparable Real Madrid dans les premières années de la Coupe d’Europe. La gloire de cette décennie n’est pas encore revenue, à l’exception d’un seul titre de Coupe de France en 1997.

La célébration de la victoire de la coupe 1997 a cependant été courte, car Nice a été relégué en Ligue 2 pour un mandat de cinq ans. Des problèmes financiers ont failli envoyer le club au troisième niveau, mais après un appel, ces problèmes ont été réglés et la promotion en Ligue 1 a été autorisée en 2001.

Depuis 2013, Nice joue dans l’Allianz Riveria. Alors que le stade actuel est maintenant à la périphérie de la ville, on ne peut pas se plaindre de l’emplacement sur la pittoresque Côte d’Azur, à seulement 18 km du domicile de l’AS Monaco à l’est.

Nouvelles et reportages OGC Nice

