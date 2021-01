La militante des droits des femmes basée à Calcutta Pranadhika Devburman, qui est une survivante d’abus et de violence sexuels sur des enfants, s’est retrouvée déclenchée la semaine dernière lorsqu’elle a lu un verdict de la Haute Cour de Bombay concernant un cas de tâtonnement d’une mineure.

La fillette de 12 ans aurait été pelotée par un homme de 39 ans en décembre 2016. Après quatre ans, le banc de Nagpur de la Haute Cour de Bombay dirigé par le juge Pushpa Ganediwala a conclu que l’accusé avait attrapé l’enfant mais il ne constituait pas une agression sexuelle punissable par POCSO, mais constituait plutôt l’infraction d’outrage à la modestie d’une femme en vertu de l’article 354. La raison? La jeune fille aurait porté son haut et comme il n’y avait pas de « contact peau à peau », le tâtonnement ne pouvait pas être considéré comme une agression.

« J’ai été choquée de lire le verdict. La façon dont il faisait allusion aux seins du mineur, la définition insensible de l’agression – en tant que survivante de violences sexuelles, je pense que le verdict ne donne aucun pouvoir à la survivante mais plutôt à son agresseur », Pranadhika dit, appelant le verdict « déclenchant ».

Le juge Pushpa Ganediwala du banc de Nagpur de la Haute Cour de Bombay, dans un jugement rendu le 19 janvier, a statué qu’il doit y avoir «contact peau à peau avec intention sexuelle» pour qu’un acte soit considéré comme une agression sexuelle. Elle a déclaré dans son verdict que le simple tâtonnement ne relèverait pas de la définition d’agression sexuelle.

«Imaginez expliquer à une jeune fille en Inde que si un homme la touche de force sous ses vêtements, c’est une agression, mais s’il le fait par-dessus son haut ou son pantalon, ce n’est pas le cas», dit Pranadhika. Fondatrice de One Million Against Child Abuse – une campagne qui aide les enfants, y compris les survivants d’abus sexuels, avec des conseils en santé mentale et un soutien physique, Pranaadhika dirige également un pétition en ligne demandant la sensibilisation et la protection de la justice pour les survivants et les témoins de viol et s’interroge sur l’impact qu’un tel jugement aurait sur la santé mentale des survivants.

Qu’est-ce qu’une agression sexuelle?

Le verdict de Bombay HC a été un choc non seulement pour les survivants, mais aussi pour les experts en sécurité et protection des enfants qui estiment que cette décision crée un précédent «dangereux» pour définir l’agression sexuelle au tribunal.

« Il est absurde de dire que les agressions sexuelles ne se produisent pas avec des vêtements. Pensez à toutes les femmes qui se font molester dans les lieux publics », a déclaré à News18 Bharti Ali, directeur exécutif du HAQ Center for Child Rights. « Ce genre de définition de ce qui constitue un tâtonnement n’est ni seulement injuste, mais aussi préjudiciable à la manière dont tous les futurs cas de tâtonnement seront traités devant les tribunaux. »

« La section 8 du POCSO mentionne le contact physique, mais la disposition de la loi ne décrit pas ce qu’est le contact physique. En ce sens, cette interprétation de la loi est dangereuse car elle implique que l’agression sexuelle ne peut avoir lieu que sans vêtements », avocat spécialisé en sécurité des enfants Anant Asthana raconte News18.

Le jugement de la Haute Cour a modifié l’ordonnance d’un tribunal de première instance, qui avait condamné l’accusé de 39 ans à trois ans d’emprisonnement pour avoir agressé sexuellement une fille de 12 ans.

Le juge a plutôt estimé que l’incident constituait l’infraction d’outrage à la modestie d’une femme en vertu de l’article 354 de l’IPC, ce qui entraîne une peine minimale d’emprisonnement d’un an. (L’agression sexuelle en vertu de la loi POCSO entraîne une peine d’emprisonnement minimale de trois ans).

Ceci, souligne l’avocat, est le revers de la médaille. Asthana estime que la réduction de la peine reflète le désespoir de la part du juge de souligner la nécessité de réexaminer la manière dont nous punissons les agresseurs sexuels. Ce n’est pas un jugement en faveur de la victime mais un jugement contre des actions punitives sévères pour des crimes sexuels.

«Depuis 2018, les lois contre les crimes sexuels frôlaient des peines plus sévères, avec des peines obligatoires minimales telles que celle du POCSO ne permettant pas aux juges de pratiquer leur discrétion au cas par cas», dit Asthana. « Bien que le jugement soit dangereux dans son interprétation de l’agression sexuelle, il est un signe révélateur des problèmes auxquels les tribunaux sont confrontés avec les lois imposant une peine minimale pour les crimes sexuels avec une approche« universelle »». L’avocat ajoute qu’en ce sens, le jugement était le bienvenu car il allait à l’encontre de la tendance à imposer des sanctions plus sévères aux lois sur le harcèlement sexuel dans le but de réduire la criminalité – une notion est souvent accusée d’être inefficace pour contenir la violence à l’égard des femmes.

Quoi qu’il en soit, l’avocat a estimé que proposer de nouvelles définitions pour justifier une peine moindre n’était pas la bienvenue si cela se faisait au détriment de la sécurité des enfants.

« J’espère vraiment que l’Etat conteste le jugement, c’est le seul moyen d’obtenir justice pour la victime », a déclaré Asthana, ajoutant que « les enfants ne peuvent pas payer le prix de la réforme des lois ».

Bon toucher ou mauvais toucher?

Bien que le verdict puisse être le bienvenu pour l’appel, les experts de tous les horizons conviennent que le jugement, s’il n’est pas annulé, peut finir par avoir un impact négatif sur la sécurité sexuelle des enfants.

S’adressant à News18, responsable de la protection de l’enfance à Save the Children, Prabhat Kumar a déclaré que le jugement entravera davantage le pouvoir des enfants de signaler les crimes sexuels. << Sur le terrain, nous avons vu à quel point il est difficile pour les mineurs de se présenter et de dénoncer les crimes sexuels, même à leur famille. De telles interprétations de la loi augmentent encore la peur et l'anxiété auxquelles font face les enfants face à ce qui constitue un bon ou un mauvais contact. , "

Le verdict complique davantage le cas des femmes qui signalent des cas d’agression sexuelle aux forces de l’ordre, car il augmente les risques de honte de la victime. « Dans de nombreux cas que nous avons constatés, les forces de l’ordre locales refusent de porter plainte par des femmes qui, à leur tour, font face à des abus de la part des policiers sous la forme de questions concernant des détails inutiles tels que la longueur de leurs vêtements », a déclaré Kumar, ajoutant que » L’interprétation peau à peau »du tâtonnement impose aux femmes – même aux mineures – de prouver si leur haut était en place lorsque l’accusé a touché leur sein.

Ali, de HAQ, explique en outre qu’en ce qui concerne les enfants, être soumis à des questions dégradantes – qu’ils aient ou non leur haut, qu’ils aient été touchés par-dessus le pantalon ou non – pourrait avoir un impact drastique sur la santé mentale.

Alors même que les experts espèrent que l’État du Maharashtra fera appel du verdict du tribunal de Nagpur, l’affaire a mis en lumière la nécessité d’une compréhension plus approfondie de ce qui constitue une infraction sexuelle, et non du point de vue de la dureté de la punition qu’elle doit encourir. mais pour corriger l’injustice causée à la victime et offrir des espaces sûrs aux survivants d’abus lorsqu’il s’agit de signaler des crimes sexuels.

Entre-temps, la Commission nationale pour les femmes (NCW) a déclaré qu’elle contesterait devant la Cour suprême le jugement de la Haute Cour de Bombay. Ce jugement aura non seulement un effet en cascade sur diverses dispositions concernant la sûreté et la sécurité des femmes en général, mais soumettra également toutes les femmes au ridicule, a déclaré la présidente du NCW, Rekha Sharma.