Bon nombre des appartements les plus écologiques au Canada sont ultra-abordables. Voici pourquoi

Vous pensez que vous ne pouvez pas vous permettre une maison écologique ? Certains des appartements les plus écologiques au Canada coûtent aussi peu que 85 $ par mois, grâce aux fournisseurs de logements sociaux qui ont adopté les normes d’efficacité énergétique et les techniques de construction écologiques.

Ces constructeurs disent que c’est une façon d’utiliser l’argent public pour résoudre plusieurs problèmes à la fois, y compris l’atténuation et l’adaptation au changement climatique et la lutte contre l’inabordabilité croissante des logements et l’itinérance. Et cela aide déjà les techniques de construction écologique à se répandre dans d’autres types de construction et de logement.

Quel type de logement abordable vert est en cours de construction ?

Depuis Whistler, C.-B. pour Windsor, Ont. pour Halifax, N.-É. il y a eu un boom de la construction de logements sociaux qui vise à répondre aux Maison passive standard.

Il s’agit d’une norme mondiale pour les bâtiments étanches et économes en énergie qui nécessitent très peu de chauffage et de refroidissement et maintiennent une température confortable toute l’année. La norme met également l’accent sur des caractéristiques telles que la lumière naturelle et la ventilation avec de l’air frais.

Bois massif est une autre forme de construction verte que certains utilisent également – des panneaux et des poutres en bois d’ingénierie remplacent certains composants en acier et en béton à forte intensité de carbone dans la construction. Le bois stocke également le carbone capté lors de la croissance des arbres dont il est issu. Parce que les panneaux et les poutres sont préfabriqués en usine, la construction est rapide.

Abla Tsolu, directrice des sans-abrisme et du logement au YWCA Kitchener-Waterloo, a déclaré que c’est l’une des raisons pour lesquelles son organisation à but non lucratif a choisi une conception en bois massif pour un nouveau complexe sur Block Line Road à Kitchener pour les femmes célibataires sans abri et les familles dirigées par des mères célibataires.

Elle a déclaré que la liste d’attente du groupe pour un logement avait presque doublé depuis avant la pandémie et que les motels où les familles étaient temporairement hébergées n’étaient pas sûrs en raison de l’activité des gangs.

Dix familles ont emménagé dans le nouveau bâtiment en avril.

Est-ce abordable?

CityHousing Hamilton, propriété de la municipalité, a presque terminé son dernier projet, la maison passive modulaire King William.

Sean Botham, directeur du développement de CityHousing Hamilton, a déclaré que la plupart des 24 unités font partie du programme « d’accessibilité profonde » du groupe et coûteront 85 $ par mois.

« Une sélection de personnes qui emménageront dans cet immeuble seront sans abri, d’autres seront logées de manière précaire, et certaines d’entre elles seront des personnes en attente d’un logement depuis longtemps », a-t-il déclaré, alors que des travailleurs portant des casques mesuraient, martelaient et scié dans la fondation à piliers derrière lui. Quelques unités rectangulaires blanches qui avaient déjà été transportées par camion depuis l’usine et mises en place par une grue.

Graham Cubitt est directeur des projets et du développement pour Indwell, un organisme de bienfaisance chrétien basé à Hamilton qui construit des logements supervisés et a adopté la norme de la maison passive. Il a déclaré que les loyers d’Indwell sont généralement d’environ 525 $ par mois, ce qui reflète le montant d’argent dont disposent la plupart des locataires pour se loger dans le cadre du soutien provincial aux personnes handicapées.

Botham a déclaré que rendre les loyers abordables n’est possible que lorsque les gouvernements offrent des subventions et des subventions dès la construction.

Cependant, a-t-il dit, concevoir et construire un bâtiment écologique ne coûte pas beaucoup plus cher qu’un bâtiment conventionnel.

« Ce n’est pas vraiment difficile à faire, mais les avantages sont énormes. »

Pourquoi est-il si populaire auprès des bailleurs sociaux ?

Cubitt a déclaré que les fournisseurs de logements sociaux sont responsables de leurs bâtiments pendant des décennies, ils doivent donc penser à long terme. Et les gouvernements mettent en place des mesures pour faire face au changement climatique, comme taxes carbone et interdiction du chauffage au fioul et au gaz .

« Nous n’aurions pas l’argent pour moderniser les bâtiments », a-t-il ajouté, car cela peut être beaucoup plus coûteux que de construire un bâtiment éconergétique en premier lieu.

De nombreux fournisseurs de logements à but non lucratif affirment qu’ils visent également à résoudre plusieurs problèmes à la fois.

« Chaque investissement public devrait atteindre plus d’une fin », a déclaré Cubitt. « Alors, comment pouvons-nous nous assurer que nous atteignons les objectifs climatiques ou que nous atteignons, vous savez, des objectifs équitables en même temps que la construction de logements? »

Botham a déclaré que de nombreux fournisseurs de logements sociaux partageaient leurs connaissances et montraient que la construction écologique pouvait être réalisée au milieu d’un afflux de financement pour faire face à la crise du logement dans de nombreuses villes canadiennes.

« Et puis quelque chose d’intéressant s’est produit », a-t-il déclaré: les agences de financement fédérales ont commencé à exiger des normes d’efficacité énergétique plus élevées.

Que signifie vivre dans un immeuble vert pour les locataires ?

Daniel Bentum vit dans un appartement d’une chambre à James North Landing d’Indwell à Hamilton, en Ontario, qui a récemment obtenu la certification Passive House. Les 45 logements avec services de soutien sont construits au sommet d’une église. Le fournisseur de logement et l’église offrent des services de soutien tels que des repas et des activités.

Les fenêtres éconergétiques lui donnent une vue sur le pont Burlington Skyway et le port de Hamilton, et remplissent son appartement de lumière. Lorsqu’ils sont fermés, ils bloquent complètement le bruit extérieur.

« C’est vraiment agréable de se reposer une bonne nuit », a déclaré Bentum. « Et parfois, vous aimez juste avoir un espace tranquille pour vous détendre et profiter. »

Les pompes à chaleur permettent aux locataires de régler la température dans leur propre logement. Mais Bentum a rarement besoin d’allumer la pompe à chaleur. Ses factures d’énergie sont si faibles qu’il récupère généralement de l’argent à la fin de l’année.

Cubitt a déclaré que de nombreux locataires n’avaient pas les moyens de payer le chauffage ou la climatisation dans leurs maisons précédentes et en ont souffert. Maintenant, dit-il, « Ils économisent tout. Ils économisent de l’argent, ils sauvent la planète. »

Avec le bois massif, un autre avantage souligné par Tsolu est sa beauté. Elle a raconté comment une nouvelle locataire avait refusé d’entrer dans son nouvel appartement le jour de l’emménagement.

« Elle ne pouvait tout simplement pas croire que ce serait la sienne, rien qu’en voyant à quel point tout avait été conçu, le matériau – c’est d’une telle qualité, le bois exposé. »

Comment cela affecte-t-il le plus grand marché du logement à but lucratif?

De nombreux fournisseurs de logements sans but lucratif, comme CityHousing Hamilton, travaillent avec des partenaires du secteur privé. Botham a déclaré que ce faisant, ils acquéraient de l’expérience. Cela agit comme un « catalyseur pour les nouveaux développements et même les travaux de rénovation dans le secteur à but lucratif – et cela commence déjà à se produire ».

Il a ajouté que l’un des partenaires du secteur privé de CityHousing Hamilton travaille actuellement sur quatre autres bâtiments à haute performance.

Matt Bolen, directeur chez Edge Architects, qui a travaillé sur le projet Block Line Road, a déclaré que le bois massif avait été considéré comme un « produit haut de gamme » pour les projets institutionnels tels que les universités, les hôpitaux ou les résidences haut de gamme.

Mais il dit que l’adapter à des logements abordables a ouvert de nouvelles opportunités – « pas seulement dans certains autres projets de logements avec services de soutien et abordables, mais aussi dans des logements au prix du marché ».

Graeme Stewart est directeur chez ERA Architects. L’entreprise a conçu une rénovation de la tour Ken Soble de CityHousing Hamilton, un gratte-ciel de 18 étages construit en 1967. Après avoir ajouté de l’isolation, modernisé les fenêtres et remplacé les chaudières à gaz par des pompes à chaleur à conduit central, le remarquable bâtiment blanc pour personnes âgées est maintenant certifié maison passive.

Le projet prouve que de tels projets de rénovation sont possibles, a déclaré Stewart, et les logements abordables et à but non lucratif ont été le premier marché et les leaders dans cet espace.

« Mais il y a une masse critique de ces projets », a-t-il déclaré. « Et maintenant, il y a une base solide – nous avons le savoir-faire technique et la chaîne d’approvisionnement. »

Pendant ce temps, a-t-il dit, les codes du bâtiment dans des endroits comme la Colombie-Britannique et Toronto deviennent plus agressifs, exigeant que la plupart des nouveaux bâtiments soient presque nets zéro.

Ce qui manque, a-t-il dit, c’est le financement déjà en place pour le logement à but non lucratif sous la forme de subventions et de prêts gouvernementaux.

« Comment pouvons-nous créer les bonnes incitations pour que le secteur privé s’en charge ? S’agit-il d’incitations fiscales ? S’agit-il de programmes de subventions et de prêts qui permettent de faire les travaux tant qu’il n’y a pas d’augmentation immédiate des loyers pour les locataires ? Et pour que les finances puzzle est vraiment la prochaine pièce pour diffuser cela dans le secteur privé. »