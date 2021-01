Si vous avez une carte de crédit HDFC Bank et que vous avez lorgné sur certains produits Apple en attendant que de bonnes affaires arrivent, vous avez beaucoup de chance. Apple a annoncé qu’à partir du jeudi 21 janvier, il y aura un programme de remboursement qui sera applicable pour toutes les commandes dont le montant final de paiement est de Rs 44 900 ou plus sur l’Apple India Online Store. Le cashback sera un plat de 5 000 Rs. À l’heure actuelle, les cartes éligibles à cette offre sur la boutique en ligne Apple India sont toutes des cartes de crédit HDFC Bank et le remboursement est également disponible sur la carte de crédit HDFC EMI. L’offre de cashback durera jusqu’au 28 janvier. C’est peut-être le bon moment pour commander un nouvel iPhone Apple que vous avez toujours voulu, ou peut-être même un nouveau MacBook Air avec la puce M1 ou même le nouveau casque sans fil Apple AirPods Max.

Apple dit que le cashback maximum de Rs 5 000 sera applicable sur une seule commande totalisant jusqu’à Rs 44 900 ou plus. Plusieurs commandes ne peuvent pas être combinées pour le remboursement. Le remboursement, une fois qu’une commande est payée avec succès, sera crédité sur le compte de carte de crédit HDFC de l’utilisateur dans un délai de 7 jours. Vous pourrez également profiter du cashback de 5000 Rs ainsi que de l’option No Cost EMI pour toute commande que vous passez, à condition de payer avec une carte de crédit HDFC Bank. L’offre de remboursement n’est cependant pas disponible pour les tarifs de l’Apple Store for Education.

La boutique en ligne Apple India a été mise en ligne en septembre de l’année dernière et tous les produits Apple sont en vente sur le magasin. Cela comprend toute la gamme iPhone, les appareils informatiques Mac, la série iPad, Apple Watch, la famille Apple AirPods, le haut-parleur intelligent HomePod et plus encore. Il existe également des offres spécifiques à des catégories, y compris des offres de reprise et d’échange pour les iPhones, les localisations, le magasin d’éducation, la configuration pour commander vos appareils informatiques Mac, une gamme étendue de paiements et d’options EMI, une assistance d’achat en anglais et en hindi et des services Apple Care +. ainsi que la livraison sans contact. L’accent mis sur l’Inde ne signifiait pas seulement le lancement d’une boutique en ligne.

Pour Apple, les localisations sont allées plus loin. Il existe une option Shopping Assistance qui permet aux clients de se connecter avec des spécialistes Apple et de communiquer avec eux en anglais et en hindi. Ces spécialistes pourront vous aider avec une assistance et des conseils de pré-achat. Un support pour plus de langues indiennes est ajouté. Apple propose également des options de cadeaux ainsi que la possibilité de graver du texte ou des émojis sur les AirPods d’Apple, l’iPad d’Apple et l’Apple Pencil. La gravure sera disponible en anglais ainsi que dans 7 langues indiennes, dont le bengali, le gujarati, l’hindi, le kannada, le marathi, le tamoul et le télougou pour les Apple AirPods et en anglais pour l’iPad d’Apple et l’Apple Pencil.

L’année dernière s’est également avérée importante pour Apple sur de nombreux fronts. Cela incluait la campagne Make in India d’Apple. Rappelez-vous, Apple a fabriqué l’iPhone SE (première génération), la série iPhone 6s, la série iPhone 7 et l’iPhone XR, et a également ajouté l’iPhone 11 à la liste plus tôt cette année. Il a été rapporté que l’iPhone 12 serait également fabriqué en Inde à partir du début de 2021, dans les installations de Wistron à Bengaluru. Cela pourrait aider Apple à tarifer les téléphones iPhone 12 de manière plus agressive, ce que nous avons vu avec l’iPhone XR et l’iPhone 11 une fois que la fabrication en Inde a commencé.