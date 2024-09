Bon Jovi félicité pour avoir aidé à sauver une femme sur le pont de Nashville

Jon Bon Jovi est félicité pour avoir aidé une femme à sortir en toute sécurité du rebord d’un pont à Nashville cette semaine.

Le département de police de la métropole de Nashville tweeté des images du sauvetage, qui a eu lieu mardi sur le pont piétonnier John Seigenthaler, reconnaissant le rockeur de « Livin’ on a Prayer » et son équipe pour leur héroïsme alors qu’il tournait un clip vidéo sur le pont.

« Un grand merci à @jonbonjovi et à son équipe pour avoir aidé une femme sur le pont piétonnier de Seigenthaler mardi soir », a tweeté le chef de la police John Drake. « Bon Jovi l’a aidée à se persuader de descendre du rebord au-dessus de la rivière Cumberland pour se mettre en sécurité. »

Le imagesqui a été supprimée par YouTube, montre le chanteur de « You Give Love a Bad Name » et une assistante de production s’approchant d’une femme qui se tenait à l’extérieur de la rambarde sur le rebord extérieur du pont en treillis. Alors que les deux passent quelques secondes à discuter avec la femme, la police et les membres de l’équipe s’attardent à proximité. La femme se retourne finalement vers le pont pour leur faire face, et Bon Jovi et son partenaire l’aident à se hisser par-dessus la rambarde. Puis lui et la femme se prennent dans les bras.

« Nous devons tous nous aider à assurer notre sécurité mutuelle », a écrit le chef de la police dans son tweet.

Un porte-parole du service de police a confirmé au Times que la femme avait été emmenée à l’hôpital après l’incident pour évaluation, mais a refusé de commenter au-delà de la déclaration du chef sur X.

Ressources de prévention du suicide et de conseil en cas de crise Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de pensées suicidaires, demandez l’aide d’un professionnel et appelez le 9-8-8. La première ligne d’assistance téléphonique à trois chiffres pour les crises de santé mentale aux États-Unis, le 988, mettra les appelants en contact avec des conseillers en santé mentale qualifiés. Envoyez le texte « HOME » au 741741 aux États-Unis et au Canada pour joindre le 9-8-8. Ligne de crise par SMS.

Les représentants de Bon Jovi ont refusé de commenter par respect pour le simple citoyen qui traversait un moment de crise.

En 2006, le membre du Rock & Roll Hall of Fame et sa femme, Dorothea, ont fondé le Fondation Jon Bon Jovi Soulqui aide les gens en temps de crise. Cela a donné à Bon Jovi la formation nécessaire pour parler aux individus dans des circonstances difficiles. Le lauréat d’un Grammy Award se trouvait par hasard sur la passerelle piétonne, qui était ouverte au public mardi, pour tourner un clip de « The People’s House », une chanson du nouvel album de son groupe « Forever ».

Par ailleurs, le pont, qui se trouve au centre de la ville et enjambe la rivière Cumberland, a été rebaptisé en 2014 après la fin John Seigenthaler, rédacteur en chef du Tennesseanqui, en tant que journaliste, a empêché un homme de sauter du pont en 1954, le Tennessean signalé.