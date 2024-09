Bon Jovi fait tomber une femme du rebord d’un pont à Nashville – National

La police de Nashville a félicité la rock star Jon Bon Jovi pour avoir aidé une femme en détresse à descendre du bord d’un pont mardi soir.

La scène sur le pont piétonnier John Seigenthaler de la ville a été filmée par une caméra de surveillance et mise en ligne par le département de police métropolitain de Nashville. Dans la vidéo, Bon Jovi et une autre personne marchent sur la rivière Cumberland lorsqu’ils remarquent une femme portant un t-shirt bleu accrochée au côté opposé de la rambarde du pont.

Bon Jovi et sa compagne semblent calmes lorsqu’ils s’approchent de la femme et lui parlent. La vidéo n’inclut pas l’audio et on ne sait pas exactement ce que dit la vidéo. Vivre grâce à la prière Le chanteur a dit.

Après presque une minute, Bon Jovi et l’autre personne aident la femme à traverser la barrière de sécurité. Bon Jovi serre alors la femme dans ses bras et continue la conversation. Ensemble, Bon Jovi, la femme et plusieurs autres personnes traversent à nouveau le pont.

Sur X, le département de police métropolitain de Nashville a émis un «crier » à Bon Jovi et à son équipe pour leur aide. Les autorités ont déclaré que Bon Jovi avait « aidé à persuader » la femme de descendre du rebord et de retourner en sécurité.

Bon Jovi n’a pas commenté publiquement la situation.

« Il faut que nous nous aidions tous à assurer notre sécurité », a déclaré le chef de la police de Nashville, John Drake, à propos de l’incident. Un porte-parole de la police a déclaré à CNN que la femme dans la vidéo avait été emmenée dans un hôpital local pour traitement et évaluation.

Bon Jovi avait été aperçu plus tôt en train de filmer un clip vidéo sur le pont.

🚨Actualités Bon Jovi Jon Bon Jovi en tournage à Nashville pour un clip de People’s House (version guerre et traité)#BonJovi pic.twitter.com/ruv4PiiBnv — Jerry Braden (@Jerrybraden92) 11 septembre 2024

La vidéo partagée par la police a valu à Bon Jovi une grande admiration sur Internet. Un fan a qualifié le chanteur de « plus grande rock star du monde et désormais de héros ».

Jon Bon Jovi, la plus grande rock star du monde et désormais un héros. @BonJovi. — Carmine Sabia (@CarmineSabia) 12 septembre 2024

Un autre commentateur a déclaré que la vidéo les avait émus aux larmes.

« Dans une période de division et de difficultés, je peux vraiment ressentir l’amour dans ses actions », ont-ils écrit. « Un bel exemple d’empathie et de gentillesse. »

Cela m’a ému aux larmes. Dans une période de division et de difficultés, je peux vraiment ressentir l’amour dans ses actions. Bravo, @jonbonjoviUn bel exemple d’empathie et de gentillesse. — MusicCityMaven (@Weliftasweclimb) 11 septembre 2024

« Nous vivons tous grâce à la prière, à un degré ou à un autre », a écrit un autre.

Nous vivons tous par la prière, à un degré ou à un autre. — Jimbo OPKS – Lutte contre la tarification excessive. (@BreedJim) 12 septembre 2024

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes en crise et avez besoin d’aide, des ressources sont disponibles. En cas d’urgence, veuillez appeler le 911 pour obtenir une aide immédiate.

Pour obtenir un répertoire des services de soutien dans votre région, visitez le Association canadienne pour la prévention du suicide.

Apprenez-en davantage sur la façon d’aider une personne en crise.