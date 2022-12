Bon joueur, mauvais endroit, mauvais moment

Si c’était la dernière fois que Joao Felix quittait le terrain au Metropolitano, au moins il l’a fait en tant que partant, buteur, homme du match et applaudi tout le long. Ce n’était pas toujours le cas, et obtenir une réaction comme celle-ci n’était pas toujours le cas non plus. Quarante-neuf jours plus tard, la Liga était de retour ; pour l’international portugais, il était naturel de se demander si ce ne serait que pour une seule nuit, et il n’y avait aucune certitude qu’après 3 ans et demi ici, il obtiendrait un envoi décent, s’il s’avérait qu’il en soit un. Il n’y a pas non plus de certitude qu’une nuit comme celle-ci, le genre de nuit qu’il est censé avoir, changera quoi que ce soit non plus.

“Ce qui doit arriver arrivera”, a déclaré l’entraîneur de l’Atletico Madrid, Diego Simeone.

Parfois, ce n’est même pas vrai – trop souvent, ce qui doit arriver n’est pas du tout ce qui se passe – mais ce qui doit arriver, semble-t-il maintenant, c’est que l’ancien prodige de Benfica quitte l’Espagne et se dirige vers, eh bien, presque n’importe où l’avoir. Partout sauf ici. C’est du moins ce que dit le propriétaire et PDG de l’Atletico, et le fait qu’il l’ait dit le rend d’autant plus probable. Le 6 décembre, ce qui était déjà un secret de polichinelle est devenu un secret du tout : alors que la deuxième phase de la Coupe du monde commençait au Qatar, Miguel Angel Gil Marin était là aussi, admettant publiquement que s’il y avait une chance pour Joao Felix pour partir, l’Atletico devrait “au moins l’analyser”.

Au moins.

“Joao Felix est le plus gros ‘pari’ que ce club ait fait dans son histoire”, a déclaré Gil Marin. “Personnellement, je pense qu’il a un talent de classe mondiale, en tant que joueur et en tant que personne, mais c’est vrai que pour des raisons sur lesquelles cela ne vaut pas la peine d’entrer maintenant, la relation entre l’entraîneur et lui, les minutes qu’il a jouées et sa motivation juste maintenant nous faire penser que la chose raisonnable à faire est que si une bonne option se présente pour lui et pour le club, nous devrions au moins l’analyser.Personnellement, j’aimerais qu’il continue mais je pense qu’en ce moment le joueur a d’autres idées. “

Et voilà. Dans une ligne, Gil Marin avait publiquement mis Joao Felix sur le marché et le blâme – comme c’est pratique – sur le joueur et le manager plutôt que sur aucun des autres éléments en jeu, ou ceux impliqués dans sa signature pour 126 millions d’euros en 2019, ou ses difficultés à justifier ces frais depuis. En fait, non seulement Gil Marin avait mis Joao Felix sur le marché, mais on ne pouvait s’empêcher de se demander s’il avait peut-être déjà conclu un accord. Sinon, cela ne semblait pas être la tactique de négociation la plus sensée, susceptible de limiter la valeur de Joao Felix et d’affaiblir la position de négociation de l’Atletico.

La réalité est que jusqu’à présent, l’Atletico dit qu’il n’a pas eu d’offre réelle pour lui. Bien que ce ne soit pas la déclaration dramatique à laquelle cela pourrait ressembler : il se peut bien que trois semaines se soient écoulées depuis les commentaires de Gil Marin, mais nous ne sommes même pas encore en janvier, le marché n’a même pas ouvert. Mais encore, ils ont même laissé entendre qu’ils seraient ouverts à une offre de prêt, du moins à court terme. Et oui, prenez du recul, et c’est un accord de prêt pour un joueur dont les frais de transfert étaient plus élevés – presque deux fois plus – que n’importe qui d’autre dans toute son histoire. Seuls deux joueurs ont imposé des frais plus élevés, et ils sont tous les deux au Paris Saint-Germain.

Payer des frais de transfert de 126 millions d’euros pour un adolescent a toujours été un prix élevé, mais l’accord prévoyait de vendre, une fois sa valeur augmentée, une promesse faite par Jorge Mendes, l’agent avec lequel l’Atletico est très proche. A ce prix et à cet âge là, ça paraissait risqué alors ; ce n’est tout simplement pas le cas maintenant. Ce qui signifie que tout comme l’Atletico admet ouvertement qu’il aimerait se débarrasser de l’accord et que Joao Felix aimerait sortir, tout le monde est obligé de faire face à la perspective que ce n’est même pas possible. Et étant arrivé aussi loin, cela semble être une perspective encore pire que de faire ses adieux. (Ou du moins, c’est ce qu’ils pensent : il est tentant de se demander si le fait d’être coincé n’est pas la meilleure chose qui puisse leur arriver.)

C’est un départ qui serait bon pour tout le monde, à quel point il est devenu mauvais. Un joueur qui n’aime pas son entraîneur, un entraîneur qui n’a pas l’air d’aimer beaucoup son joueur, un club qui préfère réduire ses pertes, un agent qui aimerait bien augmenter son profit, sinon tout à fait comme il le devrait , et les fans se demandent pourquoi tout cela et s’ils l’aiment ou non, s’ils devraient le déplorer en partant.

Ils se retrouvent avec un sentiment de… pas exactement de perte, plus juste, eh bien, en quelque sorte pas grand-chose. Ce sentiment embarrassant de quatre années un peu vides, de rien de vraiment accompli, de vraie trace laissée. Un sentiment qui, en fait, n’est peut-être pas tout à fait juste mais qui est inévitable. Ce qui aurait pu être – ce qui pourrait encore être pour un autre club – mais ne l’a jamais vraiment été. S’ils doivent se souvenir de Joao Felix, ce serait bien de se souvenir de lui comme jeudi soir quand il a marqué un but, joué superbement, fait des choses que les autres ne peuvent tout simplement pas faire et est parti épuisé après avoir tout donné, l’endroit l’applaudissant alors qu’il allait .

Le fait qu’il ait joué de cette façon l’a amélioré et l’a aussi aggravé. Des performances comme celle-ci pouvaient se produire, ils le savaient, mais cela ne se produisait pas assez souvent. L’attente a tout conditionné, ce qu’elle fait toujours. Le contexte aussi, ce qui élargit la culpabilité, le clivage sur la responsabilité. Il est difficile d’éviter le sentiment que peut-être, juste peut-être, Joao Felix était le bon joueur au mauvais endroit au mauvais moment, pour éviter de s’accrocher à l’espoir que peut-être, juste peut-être, cela pourrait un jour être le bon endroit. Il est également difficile d’éviter de se demander s’il était réellement si bon.

Maintenant, beaucoup le regardent et pensent que le meilleur scénario pour l’Atletico n’est pas tant basé sur lui que sur le montant d’argent qu’ils peuvent générer grâce à son transfert et sur qui ils peuvent trouver pour le remplacer. Qu’il en soit arrivé là, c’est dommage, un gâchis. Et peut-être pas tout à fait nécessaire, même si cela semble étrangement inévitable aussi.

Si jeudi a marqué la fin de la carrière de Joao Felix à l’Atletico Madrid, il est sorti en beauté. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Joao Felix a rejoint l’Atletico à seulement 19 ans et n’ayant disputé que 26 matchs de première division. Il n’aurait jamais dû coûter autant d’argent, et c’est le péché originel. Mais il y avait clairement quelque chose de spécial là-bas: il y avait 15 buts pendant cette période, plus neuf passes décisives, plus trois buts et une passe décisive en Ligue Europa. Il était différent, excitant, talentueux. Et parfois, il a été en Espagne. Ses statistiques sont en fait assez bonnes : quatre buts et quatre passes décisives en Liga jusqu’à présent cette saison, huit buts et quatre passes décisives la saison dernière, sept buts et six passes décisives la saison précédente, six buts et une passe décisive la saison précédente – sa première en Espagne. .

Lorsque l’Atletico a remporté la ligue en 2020-21, à mi-parcours (ou du moins vers novembre, alors qu’ils étaient toujours invaincus), il y avait un argument suggérant qu’il aurait pu être le meilleur joueur d’Espagne. Il a commencé cette saison avec trois passes décisives en un seul match. Et pourtant, alors que l’Atletico s’est écrasé hors d’Europe, il n’était pas dans l’équipe. Lorsqu’ils sont allés au Portugal pour disputer les phases finales de la Ligue des champions lors de la saison 2019-20 affectée par Covid, il n’a pas joué.

L’arrivée de Luis Suarez avait changé leur façon de jouer, rapprochant l’Atletico de la zone adverse. Cela a fait de Joao Felix une pièce centrale dans les premiers mois de leur saison victorieuse, une période où il semblait qu’il pouvait mener un changement d’identité, leur mouvement vers quelqu’un d’autre, quelqu’un de bien.

Il y a eu un moment cette saison où Saul et Jan Oblak ont ​​été filmés en train de s’évanouir devant lui. “Quand il le veut, il peut changer le jeu, mec.” C’était la ligne et c’était une véritable admiration, presque de la crainte, mais elle s’accompagnait d’une sorte de reproche : quand il veut. C’était il y a deux ans maintenant, et peut-être que c’était tout en un mot, même alors, même quand tout allait bien. D’une manière ou d’une autre, cela ne s’est jamais senti tout à fait bien, ou du moins pas assez longtemps, comme s’il n’en faisait pas assez pour s’adapter et ils n’en faisaient pas assez pour l’adapter – la faute de tout le monde et celle de personne.

Au Qatar, Joao Felix a admis que les choses étaient différentes dans l’équipe nationale, “la façon de jouer et le bonheur”. En toute honnêteté, il ne pouvait pas dire grand-chose d’autre une fois mis sur place, mais cela laissait également un indice de quelque chose qui n’était pas de retour en Espagne et qui avait déjà été à peu près accepté par tout le monde. Quand Simeone a été interrogé sur les performances de Joao Felix en Coupe du monde, il a répondu que c’était “une compétition idéale pour lui : courte, où la beauté se voit, où les joueurs comme lui s’aiment”. Au fur et à mesure des compliments, il aurait difficilement pu être plus retors, l’accusation selon laquelle il n’est pas engagé ou cohérent avec son club, dit sans avoir besoin d’être dit.

Même maintenant, il est assez facile de penser : et si Simeone passait à autre chose ? Peut-être alors Joao Felix pourra-t-il jouer? Il y a une partie de vous qui pense : si personne ne vient le chercher, c’est peut-être le catalyseur de l’explosion ? Cette partie de vous qui sait qu’il n’a que 23 ans.

Il y a eu un élément de cela jeudi quand Le compte Twitter de l’Atlético a publié une photo de lui. “Notre numéro 7”, disait le titre. Mais c’est une quatrième saison et peu de gens s’attendent à ce qu’il soit leur numéro 7 plus longtemps. moins semblent encore prêts à se battre pour cela. La bataille semble maintenant essayer d’en tirer le meilleur parti.

Il n’y aura peut-être même pas autant de tristesse quand il partira, ce qui est peut-être la chose la plus triste de toutes. Jeudi, en commençant le match après sept matchs successifs en tant que remplaçant et en marquant également pour le quatrième match consécutif, il y avait un aperçu du talent, mais peu s’y accrochaient vraiment. Au moins, l’au revoir, si c’était bien ça, était bon. Certains avaient plutôt craint un bon débarras : sifflets, huées, les supporters prononçant un verdict de culpabilité. Pourtant, le temps de la réconciliation semblait lui aussi passé, pas de retour maintenant, juste une sorte de doux regret. Alors que les fans l’applaudissaient depuis le terrain, il y avait un sentiment de: eh bien, ce n’était pas le cas.

Lorsqu’on lui a demandé si cela pourrait changer les choses, Simeone a déclaré: “Je pense aux joueurs qui sont ici avec moi. Je donne tout et je les pousse jusqu’à la dernière minute. J’essaie de faire ce qui est le mieux pour le club. Et puis ce qui doit arriver arrivera – et cela ne dépend pas de moi.”