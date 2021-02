Bon flic, mauvais flic? Comment les États-Unis et l’Europe veulent traiter la Turquie d’Erdogan

Ce ne sont pas de bons moments pour les relations de la Turquie avec l’Occident. Les diplomates européens à Ankara font référence à une spirale descendante pour décrire la relation. Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a utilisé le terme «moment décisif» pour parler des relations UE-Turquie.

Ces dernières années, la qualité de cette relation est allée de mal en pis. Alors que le recul démocratique d’Ankara, l’état lamentable des droits de l’homme et l’état de droit figuraient en tête de liste des préoccupations occidentales, les décisions affirmées – on peut aussi dire agressives – de politique étrangère d’Erdogan sont désormais la principale cause de discorde.

«La Turquie s’est de plus en plus trouvée du mauvais côté de presque tous les amis de Washington», écrit Nicholas Danforth. L’analyste basé à Washington dresse ensuite un sombre tableau de l’état des affaires américano-turques: «Le gouvernement turc considère les États-Unis comme une menace stratégique plutôt qu’un allié, et une majorité croissante à Washington en est venue à considérer la Turquie comme de la même façon. »

En écoutant les experts, il est difficile d’entendre que la Turquie d’Erdogan a un problème d’image aux États-Unis. La méfiance ne se limite pas à la communauté des think tanks. Peu de temps avant d’assumer ses nouvelles fonctions, le secrétaire d’État Antony Blinken a qualifié la Turquie de «soi-disant allié» et a ouvertement mis en doute la fiabilité d’Erdogan.

Les États-Unis – et avec eux, le monde en général – voient les premiers signes d’un changement radical de politique, avec de possibles implications de grande portée. Le gouvernement d’Ankara devra tôt ou tard s’habituer à la nouvelle rhétorique, et peut-être davantage.

Avec Donald Trump à la Maison Blanche, tout était plus détendu. La politique américaine était guidée par un laissez-faire-approche de l’ami personnel de Trump – Erdogan. Biden mettra fin au confort. Sa politique envers la Turquie sera plus proactive et fondée sur des valeurs. L’accent mis par le nouveau président sur la démocratie, la liberté et l’état de droit en tant que lignes directrices de la politique étrangère américaine n’est pas passé inaperçu dans la capitale turque.

Il n’a pas fallu longtemps au département d’État pour donner suite aux nouveaux principes directeurs de Biden – on est tenté de dire «traditionnels» – de la diplomatie américaine. En réponse à la répression policière contre les étudiants qui protestaient contre la nomination par Erdogan d’un nouveau recteur très impopulaire à la prestigieuse université Bogazici d’Istanbul, Washington a fait valoir un point fondamental: «Les États-Unis accordent la priorité à la protection des droits de l’homme et se tiennent aux côtés de tous ceux qui luttent pour la démocratie. libertés », a déclaré le porte-parole du département d’État.

Peu de temps après, le département d’État a demandé la libération immédiate de prison du philanthrope et défenseur des droits humains turc Osman Kavala. Depuis son incarcération en 2017, Kavala est devenu un symbole de la résistance pacifique contre l’autoritarisme croissant d’Erdogan. «La Turquie est un État de droit. Aucun État ne peut donner d’ordre aux tribunaux turcs sur des procédures judiciaires », a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères en s’en prenant. Depuis, pas une semaine ne s’est écoulée sans échauffourées verbales entre les deux gouvernements.

La guerre des mots est la preuve de la dégradation des relations bilatérales. Un point majeur de discorde qui irradie au-delà du niveau bilatéral et affecte les relations de la Turquie avec l’Alliance occidentale dans son ensemble, est la question de l’acquisition par Ankara du système de défense aérienne russe S-400. Quand Erdogan a investi dans l’armement hyper-moderne, il a dû être conscient que ce faisant, il a franchi une ligne rouge.

Pour les Américains, l’accord S-400 d’Ankara avec la Russie de Poutine a été et continuera d’être un drapeau rouge. Dans les derniers jours de l’administration Trump, le Congrès américain a imposé des sanctions à la Turquie pour sa possession du système de missiles russe.

L’une des premières déclarations sur la Turquie du camp de Biden après son entrée en fonction était que les États-Unis sont fermes sur les sanctions: «Nous continuons d’exhorter la Turquie à ne pas maintenir le système», a déclaré le département d’État. Parmi les diverses controverses en cours, le numéro du S-400 est sans doute le plus sérieux. Plus que d’autres problèmes, il symbolise l’aliénation avancée dans la relation tendue. Pour les Américains, l’achat d’armes est un péché politique proche de la trahison et doit être corrigé avant que les choses ne reviennent à la normale. Les Turcs affirment qu’ils n’avaient pas d’autre choix que d’acheter les roquettes de la Russie après que l’Occident a refusé de vendre des armes de qualité égale.

On ne sait pas encore comment Ankara fera face au discours dur de Washington. Pendant ce temps, les Turcs se sont engagés dans un effort diplomatique notable pour réparer les relations dégradées avec l’Union européenne. Pour des raisons similaires mais pas nécessairement identiques, les Européens ne sont pas non plus en bons termes avec Erdogan. Les relations UE-Turquie se sont considérablement détériorées. La principale raison de la spirale descendante est – pour citer les conclusions du sommet des dirigeants européens en décembre – les «actions et provocations unilatérales» de la Turquie dans le différend sur les revendications énergétiques en Méditerranée orientale.

Sous la menace de sanctions de l’UE, Ankara a retiré ses navires de recherche des zones maritimes contestées. Ceci, à son tour, a conduit à une désescalade d’une situation potentiellement explosive sur le flanc sud-est de l’OTAN. La médiation allemande a été le principal moteur de la reprise du processus diplomatique turco-grec. Berlin a clairement indiqué qu’il continuerait à œuvrer pour un rapprochement entre Athènes et Ankara.

Les Américains et les Européens ont annoncé leur intention de travailler ensemble pour relever les défis mondiaux, y compris sur la meilleure façon de traiter la Turquie d’Erdogan. Washington et ses alliés européens uniront leurs forces. Ce que nous voyons pour le moment est un scénario bon-flic-mauvais-flic avec Washington faisant craquer le fouet et l’Europe, en particulier Berlin, jouant le médiateur et montrant un visage amical.

Les mois à venir montreront si cette division du travail entraînera un changement de comportement dans la politique turque. Je déconseille trop d’optimisme.