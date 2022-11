Bon et mauvais de la couverture de la Coupe du monde de FOX et Telemundo

Les premiers jours de la phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar ont été engloutis dans la controverse en dehors du terrain, mais ont également livré une action incroyablement convaincante sur le terrain. En ce qui concerne la couverture de la Coupe du monde par FOX et Telemundo, jusqu’à présent, c’est un mélange de bons et de mauvais.

Les détenteurs de droits américains FOX Sports (anglais) et Telemundo Deportes (espagnol) ont adopté des approches différentes pour la présentation de la compétition. Les deux diffuseurs ont des forces et des faiblesses que nous avons vues jusqu’à présent dans le tournoi à travers huit matches.

Couverture de la Coupe du monde 2022 par FOX Sports

Commençons par le diffuseur de langue anglaise FOX Sports. Malgré une couverture intense des controverses liées au Qatar et à la FIFA par les médias américains allant d’ESPN à Netflix et le New York TimesFOX a pris la décision éditoriale d’ignorer ces controverses.

C’est très bien et cela peut être défendu comme une concentration sur le sport et la compétition. Cependant, la décision de FOX de passer une grande partie de son programme d’avant-match de 90 minutes dimanche à promouvoir le Qatar a laissé un très mauvais goût dans la bouche de beaucoup. Rob Stone et Alexi Lalas étaient tellement exagérés dans leur faux enthousiasme pour le Qatar qu’il semblait qu’ils “travaillaient” soit pour le gouvernement qatari, soit pour l’office du tourisme.

Stone, qui a été isolé en raison du COVID il y a deux semaines, n’est pas apparu sur la FOX depuis la couverture d’avant-match de Qatar-Equateur. Il a été remplacé par Jenny Taft, Kate Ad et Tom Rinaldi – tous faisant un travail crédible. Taft, en particulier, s’est avéré fluide et pointu en tant que présentateur.

Lalas s’est démarqué parmi les commentateurs de studio pour sa volonté de défier les normes conventionnelles et de donner une analyse tactique défensive utile. Son effondrement de la solidité défensive et de la stratégie de l’Arabie saoudite lors de leur superbe surprise 2-1 contre l’Argentine a été un point culminant pour la couverture de FOX. Eni Aluko a poursuivi ses solides performances lors des tournois passés à la télévision britannique et américaine avec d’excellentes analyses pour FOX.

Évaluation des commentateurs de la Coupe du monde de FOX

De même, ce match, appelé par JP Dellacamera et Cobi Jones, a mis en évidence à quel point FOX peut faire des commentaires lorsque quelque chose d’épique ou d’inattendu se produit. Le Dr Joe Machnik et Mark Clattenburg sont venus à point nommé, en particulier lors du match Argentine-Arabie saoudite où les décisions de hors-jeu rapproché ont été un sujet de discussion majeur. De même, l’équipe de Jaqui Oatley et Warren Barton était excellente. Et Barton, que nous avons critiqué dans le passé, a énormément grandi en tant que co-commentateur.

Lundi, Ian Darke et John Strong ont appelé les plus gros matchs de la journée pour FOX. Les deux commentateurs ont un style bavard et sont flanqués de co-commentateurs à Landon Donovan et Stu Holden respectivement qui sont très avisés sur le plan tactique dans leur analyse. Cela a conduit à un bon style de conversation dans le stand et à des discussions intéressantes entre les paires.

La vedette de la couverture de FOX jusqu’à présent de mon point de vue a été Clint Dempsey. Nous nous sommes habitués à lui sur CBS Sports, où il a apporté une attitude et une volonté de parler avec hyperbole à l’ensemble. Le “mec du football”, comme je le surnomme, a été un coup d’éclairage dans une bouteille pour FOX, et devient de plus en plus à l’aise en tant que présence à la caméra alors que sa carrière dans la radiodiffusion continue de se développer.

Les problèmes de production de FOX

Alors que les équipes de commentateurs et les présentateurs de FOX ont été solides, la qualité de la production des émissions a parfois été fragile. FOX est revenu tard au match Danemark-Tunisie après la mi-temps, et après la conclusion du même match, ils ont brusquement changé pour une émission sur la NFL sur FS1.

Plus tard mardi, sur le réseau FOX, nous avons eu un écran vide suite au coup de sifflet à plein temps de Pologne-Mexique.

Nous avons également eu quelques transitions maladroites du match au studio, mais cela peut toujours être prévu au début d’un tournoi majeur.

Ces snafus de production ont malheureusement été un problème à long terme avec la couverture de ce sport par FOX, et bien que les commentaires et la présentation du tournoi aient des kilomètres d’avance sur ce qu’ils étaient à Russie 2018, FOX reste beaucoup moins net dans la façon dont ils produisent des matchs et des tournois. que ne l’était leur prédécesseur ESPN.

Ce qui rend FOX Sports différent

FOX semble avoir tiré parti de l’ensemble du réseau médiatique encore sous l’égide de News Corp pour promouvoir leur couverture. Ce n’était pas le cas en 2018, et cela n’a jamais été le cas lorsque ESPN et ABC ont télévisé les Coupes du monde précédentes. Alors que Disney a outillé sa division sportive pour promouvoir la Coupe du monde, ils n’ont jamais fait ce que FOX a cette fois-ci en termes de diffusion de la Coupe du monde dans la télévision grand public aux heures de grande écoute et dans toutes les autres propriétés sportives diffusées par FOX.

L’autre sujet de discussion majeur à propos de FOX est leur obsession d’américaniser la couverture du football. Bien que cela ne corresponde pas à mes préférences personnelles en tant que fan plus cosmopolite du sport, la réalité est la suivante. FOX essaie d’attirer les sports occasionnels et fait du bon travail. L’accent mis sur l’équipe nationale masculine des États-Unis, bien qu’ennuyeux et quelque peu condescendant étant donné le manque de concentration sur l’opposition américaine lors du match d’ouverture, est ce que le public veut. Ceci malgré, cependant, l’analyse biaisée et délirante qui peut sembler aux fans de football plus expérimentés.

La couverture de Telemundo de la Coupe du monde 2022

FOX fait face à une concurrence sans précédent pour les téléspectateurs de la Coupe du monde ce tour de table. Non seulement la Coupe du monde se joue en hiver, rivalisant ainsi avec le football américain et la saison des fêtes, en plus des efforts de NBCUniversal pour promouvoir leurs émissions en espagnol auprès des fans de football de base qui peuvent être mécontents de la façon dont FOX présente le tournoi.

Telemundo Deportes a commencé sa couverture dimanche avec une approche différente. Ils sont allés directement aux polémiques liées au Qatar, et ont même abordé la polémique sur la qualification de l’Equateur pour la compétition. La couverture de Telemundo a été solide, avec la présentation colorée habituelle que nous attendons. Pour le diffuseur cependant, les deux premiers jours du tournoi ont été une grande accumulation de battage médiatique pour le match d’ouverture du Mexique contre la Pologne, Telemundo traitant le Mexique de la même manière que FOX traite les États-Unis.

Un élément rafraîchissant de la couverture de Telemundo était un Pays de Galles, se qualifiant pour sa première Coupe du monde depuis 1958. Cela comprenait une interview avec la légende de Tottenham Cliff Jones, maintenant âgé de 87 ans qui faisait partie de cette équipe du Pays de Galles 1958. C’est le genre de fonctionnalité que j’aurais aimé voir sur FOX ou même sur la programmation d’épaule d’ESPNFC autour de la Coupe du monde.

Pourquoi Peacock séduit de nombreux fans de football

La couverture linéaire sur Telemundo est l’une des tentatives de NBCUniversal de gagner les fans de football invétérés dominants en anglais. Mais peut-être plus important encore est l’effort de migrer les téléspectateurs habitués à regarder la Premier League sur Peacock vers la couverture de Telemundo en streaming sur Peacock.

Regarder Peacock pour la Coupe du monde vous permet de voir un flux continu de matchs, contrairement à ce que fait le service de streaming pour la Premier League, et la qualité de l’image, du moins pour moi, est supérieure à celle de Telemundo linéaire ou de FOX, que ce soit en linéaire ou en streaming. Tout comme les émissions de Premier League, si vous vous connectez tard sur Peacock, vous avez la possibilité de revoir les jeux clés du match à ce moment-là.

Le seul inconvénient de regarder Peacock est que le flux a tendance à prendre jusqu’à quarante secondes de retard sur la couverture linéaire d’après mon expérience jusqu’à présent. Si vous pouvez manquer le moment à la seconde où il se produit, alors Peacock offre une option de streaming très pratique.

Jusqu’à présent dans la Coupe du monde, le premier événement sportif au monde a une plus grande empreinte aux États-Unis que jamais grâce à la concurrence entre FOX et NBCUniversal ainsi qu’à de sérieuses améliorations de la couverture et de la promotion.

N’hésitez pas à partager vos commentaires sur la couverture de la Coupe du monde par FOX et Telemundo ; postez vos messages dans la section des commentaires ci-dessous.