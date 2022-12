Bon débarras : la plupart des Canadiens estiment que 2022 a été pire que 2021, selon un sondage

De nombreux Canadiens diront «bon débarras» à 2022 alors qu’elle tire à sa fin, selon un nouveau sondage, avec plus de personnes la comparant défavorablement à 2021 que de dire que c’était une meilleure année.

Début décembre, la firme de sondage Léger a demandé aux Canadiens quelles étaient leurs impressions sur l’année écoulée et comment se dessinaient leurs perspectives pour 2023.

Il a révélé que 31 % des répondants estimaient que cette année était pire pour eux que l’année dernière et seulement 21 % ont dit qu’elle était meilleure. Un autre 46 % ont dit que c’était à peu près la même chose, et 3 % ont dit qu’ils ne savaient pas ou préféraient ne pas répondre.

Au total, 1 526 Canadiens ont participé au sondage en ligne du 9 au 11 décembre. On ne peut pas lui attribuer de marge d’erreur, car les sondages en ligne ne sont pas considérés comme des échantillons véritablement aléatoires.

Christian Bourque, vice-président exécutif de Léger, a noté que 2021 avait été une année pandémique où « vous ne pouviez fondamentalement pas faire grand-chose ».

“Tout le monde aurait pensé que 2022 aurait été mieux, non?” dit-il dans une interview.

Alors que l’année dernière a vu la levée des restrictions généralisées du COVID-19 et que des millions de personnes sont revenues à des routines et des horaires plus normaux, Bourque a déclaré que les inquiétudes concernant l’inflation et le coût de la vie étaient les principales raisons qui ont conduit les gens à avoir des perspectives plus sombres.

“Je pense qu’il y a probablement un niveau d’angoisse dans le public canadien que nous n’avons pas vu depuis un moment”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les personnes les plus susceptibles d’avoir une vision négative de 2022 étaient les personnes de 55 ans et plus, qui peuvent avoir un revenu fixe et se demander comment elles vont joindre les deux bouts, et celles qui vivent au Canada atlantique et en Colombie-Britannique, des endroits touchés par des catastrophes météorologiques majeures. .

L’inflation élevée et l’invasion de l’Ukraine par la Russie au début de cette année restent une préoccupation majeure pour les Canadiens alors qu’ils réfléchissent à ce qui pourrait arriver en 2023, selon le sondage.

Lorsqu’on leur a demandé quels événements les préoccupaient le plus, 86 % des répondants ont cité une combinaison d’inflation, de taux d’intérêt et de prix plus élevés, tandis que 81 % ont dit craindre une récession économique.

Les résultats montrent que 72 % des personnes interrogées se sont dites préoccupées par l’extension de la guerre en Ukraine et 68 % se sont inquiétées des phénomènes météorologiques « catastrophiques » dus au changement climatique.

En ce qui concerne le COVID-19, le sondage suggère que beaucoup moins de Canadiens s’inquiètent du virus, avec un peu plus de la moitié, soit 52 %, se disant inquiets d’une résurgence.

Plus de personnes, 57%, étaient préoccupées par la propagation d’un autre virus différent.

Alors que les manifestations du « Freedom Convoy » organisées à Ottawa et à plusieurs postes frontaliers américains l’hiver dernier se sont révélées être un moment décisif pour le pays en 2022, peu de Canadiens semblent craindre que 2023 n’apporte davantage de désobéissance civile.

Selon le sondage, seuls 35 % des répondants ont déclaré s’inquiéter de telles activités près de chez eux.

Sans surprise, le sondage suggère que ceux qui s’inquiètent le plus des prix et de l’économie sont les partisans du Parti conservateur du Canada, dont le chef, Pierre Poilievre, a fait des deux son objectif principal.

Cela montre également que plus de partisans fédéraux libéraux et néo-démocrates sont nerveux à propos de la guerre en Ukraine et des catastrophes météorologiques liées au changement climatique que les électeurs conservateurs.

En ce qui concerne la façon dont les Canadiens envisagent 2023, le sondage suggère que le pays se sent plus optimiste. Il indique que 34% des répondants ont déclaré qu’ils pensaient que ce serait mieux que 2022, contre 22% qui ont déclaré qu’ils pensaient que ce serait pire.

Un autre 40% ont déclaré qu’ils pensaient que la nouvelle année serait à peu près la même, et 4% n’ont pas fourni de réponse ou ne savaient pas.

Stéphanie Taylor, La Presse Canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Le meilleur de 2022